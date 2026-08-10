Los vecinos del rural de Santiago piden inversiones equitativas: «Hai parroquias que non recibiron un euro»

La pasada semana Raxoi daba a conocer reuniones con asociaciones vecinales de Laraño y A Barciela, con las que cerraba un amplio calendario de encuentros en los que, manteniendo también contactos con entidades el ámbito urbano, tuvo especial protagonismo la atención al medio rural. Con un nuevo curso político a la vuelta de la esquina, que estará marcado por la proximidad de las elecciones municipales, desde la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa) sitúan la equidad en las inversiones como una de las principales cuestiones a mejorar.

El vicepresidente de la entidad, José Antonio Gallas, señala en conversación con este diario que han recibido del Concello información sobre las actuaciones realizadas en los últimos años y, según explica, los datos muestran diferencias importantes entre parroquias. «Hai unhas parroquias do rural que case xa chegan a un millón de euros en varias anualidades e, sen embargo, hai outras que non recibiron nin un só euro», señala.

Ferusa defiende por ello que la planificación de las próximas actuaciones permita extender las inversiones al conjunto del territorio. Gallas reconoce que existen necesidades más urgentes que otras y que los recursos municipales son limitados, pero considera importante que ninguna parroquia pase años sin actuaciones. «Todas as parroquias teñen necesidades, todas», subraya. Y añade que todas deberían recibir «aínda que sexa un pequeno investimento» para que los vecinos puedan comprobar que también se actúa en su entorno.

Programación a medio plazo

La federación está recopilando ahora las prioridades que le trasladan las asociaciones para abordarlas con el Concello en una reunión prevista en septiembre. Su propuesta pasa también por disponer de una programación a medio plazo. «Queremos saber a posible planificación que podemos ter no rural a dous e tres anos», explica Gallas, de manera que las entidades vecinales puedan ayudar a ordenar las necesidades desde su conocimiento del territorio. El objetivo, recalca, es mantener siempre «un principio de equidade».

La petición se produce en un contexto en el que el Concello también ha situado el reequilibrio territorial entre sus objetivos. En mayo, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, cifró en 9,7 millones de euros los gastos directamente imputados a Medio Rural en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, un 2,23 % del presupuesto municipal, y defendió que se supera así el porcentaje de gasto comprometido en el Pacto polo Rural, establecido en el 1 %.

El gobierno local contabilizaba también más de 40 proyectos ejecutados o en marcha por unos ocho millones de euros y obras finalizadas en 2024 y 2025 por tres millones. Sanmartín explicó entonces que la estrategia municipal busca un «reequilibrio entre o norte e o sur» y que durante este mandato parte del esfuerzo se había dirigido a las parroquias del norte por considerar que arrastraban un mayor déficit histórico.

Inversiones específicas por parroquias

Las inversiones municipales que pueden vincularse a una parroquia concreta desde 2024 suman cerca de 2,65 millones de euros con IVA y se concentran en siete de las 21 parroquias rurales, según datos extraídos de la plataforma de contratación del sector público. Marantes encabeza la relación, con unos 769.000 euros, principalmente por la ampliación del abastecimiento a Agualada y A Torre. Le siguen Aríns, con unos 648.000 euros por las dos fases de la Rúa do San Martiño; Marrozos, con cerca de 440.000; y A Sabugueira, con unos 384.000. A mayor distancia aparecen Villestro, con unos 172.000 euros; Laraño, con 122.000; y Bando, con 114.000.

Frente a esta concentración, en parroquias como A Barciela, O Carballal, Cesar, Santa Cristina de Fecha, A Gracia, Grixoa o Nemenzo no figura ninguna obra específica que pueda territorializarse directamente. Esto no implica que no reciban gasto municipal, ya que existen contratos generales de desbroce, mantenimiento de pistas o servicios que benefician al conjunto del rural.

En cuanto al objetivo declarado por el gobierno local de avanzar hacia un mayor equilibrio entre norte y sur, la distribución muestra que las seis parroquias del sur concentran en el periodo analizado alrededor de 1,38 millones de euros en obras adjudicadas, frente a 1,27 millones en las quince del norte. Con las actuaciones en tramitación, el escenario cambia, puesto que el norte suma al menos 285.000 euros en nuevas licitaciones frente a unos 65.500 euros pendientes en el sur.

Evaluación del cumplimiento del pacto

Ferusa quiere ahora analizar con mayor detalle tanto esas inversiones como el conjunto del Pacto polo Rural. La entidad prepara un informe en el que revisa punto por punto su grado de cumplimiento para contrastarlo posteriormente con Raxoi. Gallas reconoce que la documentación facilitada recientemente les ha permitido conocer actuaciones de las que antes no tenían constancia. «O problema que hai é unha falta de comunicación e de participación», explica, ya que algunas iniciativas se llevaron a cabo sin que las asociaciones conocieran su desarrollo o participaran en ellas.

Gallas recuerda también que el cumplimiento del pacto no se reduce exclusivamente a las inversiones realizadas.Además de la comunicación, destaca la importancia de «facer partícipe o rural en actividades que se fagan no ámbito urbano, ou poñer en valor os produtores locais que están no rural».

Con todo ello, su valoración de los últimos meses es positiva. «Vexo brotes verdes», resume Gallas, que aprecia una mayor colaboración y acceso a la información. «Eu noto un cambio», asegura, y espera que esa dinámica se consolide. Para Ferusa, disponer de información con antelación permitirá colaborar en la definición de prioridades y avanzar en un reparto de actuaciones que alcance progresivamente a las 22 parroquias compostelanas.

Entre los asuntos en los que ya se produjo esa interlocución están los desbroces. Ferusa cuestionó una primera planificación que prolongaba los plazos respecto al año anterior y, después de trasladar sus observaciones, recibió una nueva programación que, según Gallas, «xa encaixa máis».