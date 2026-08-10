¿Hacia dónde hay que mirar en Santiago para ver el eclipse? La herramienta clave para evitar obstáculos inesperados es Visor Trío de Eclipses

A poco más de 48 horas de vivir el ya bautizado como eclipse del siglo, la información sobre este fenómeno astronómico se multiplica: previsiones meteorológicas, consejos de salud, seguridad, rutas de tráfico, puntos de observación, restricciones de acceso... Entre todos esos datos, hay uno especialmente práctico para los ciudadanos: el Visor Trío de Eclipses. Esta herramienta web oficial creada por el Gobierno de España permite indicar la posición exacta en la que estará el sol el miércoles a la hora del eclipse desde cualquier ubicación. De ese modo, los interesados en ver el fenómeno comprobarán si su lugar elegido es bueno o no por la presencia de obstáculos o la propia localización del sol.

Un aficionado comprueba en el Monte do Gozo la ubicación exacta / Antonio Hernández

En el caso de Santiago, estos días es habitual ver a gente en algunos puntos con el teléfono móvil hacia el sol, como haciéndole una foto, a última hora de la tarde. ¿La razón? Están localizando con el Visor Trío de Eclipses el mejor lugar para ir el miércoles.

La herramienta es especialmente útil en este eclipse total de sol, ya que al producirse al atardecer, con el sol bastante bajo sobre el horizonte, es posible que aparezcan obstáculos inesperados en la zona de visión. Es decir, si un compostelano que vive en Vite o Sar decide simplemente bajar a la calle para observar el eclipse, puede llevarse un chasco por la presencia de un edificio, arboledas o una montaña en el horizonte que tapa parte del sol, chafando un momento histórico.

Tres ejemplos del visor en San Francisco, Monte do Gozo y Obradoiro / Antonio Hernández

Un funcionamiento sencillo: orientar el móvil hacia el horizonte para tener el punto exacto

El Visor Trío de Eclipses fue impulsado y diseñado por el Ministerio de Ciencia y la FECYT y con colaboración del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para ayudar a elegir desde dónde observar el eclipse total de sol del miércoles.

Pensado especialmente para utilizarse desde el teléfono móvil, el visor permite orientar el teléfono hacia el horizonte y localizar la dirección y altura a la que estará el sol. Ofrece la posición exacta que tendrá durante el eclipse desde el lugar en el que se encuentre cada persona, de modo que se pueda comprobar si montañas, edificios, árboles u otros obstáculos impiden la visión. Así, alguien puede desplazarse previamente unos metros o elegir otro mirador si descubre que algo oculta total o parcialmente la visión.

Evidentemente, es una app totalmente gratuita y fácil de descargar a través de la web https://visor.trioeclipses.es/#home

Localizaciones exactas en Monte de Deus, Vite y Sar / Antonio Hernández

Algunos ejemplos de localización en Santiago de Compostela

Además de la Cidade da Cultura, donde muchos profesionales de la fotoastronomía ya llevan tiempo preparando el escenario para disfrutar del eclipse, Santiago dispone de muchos otros lugares para ver el fenómeno de ocultación del sol. Lo que permite el Visor Trío de Eclipses es saber el punto exacto hacia el que habrá que mirar el miércoles.

El Monte do Gozo es otro punto habitual donde estos días se ve gente usando el localizador con el móvil, mirando sobre la ciudad. También el Monte de Deus, por encima de Vite, permitirá ver el eclipse sobre las antenas del Monte Pedroso, según el visor. Y desde zonas bajas, la herramienta permite descubrir que habrá lugares donde se podra disfrutar del eclipse incluso entre edificios altos, como el hueco del Obradoiro entre el Hostal dos Reis Católicos y Raxoi, Xoán XXIII, cerca de la Colexiata de Sar... Y lo mismo para lugares que no sirven, como parte de Meixonfrío y Os Vilares, donde algunos eucaliptales cortan la visión.

Allí estará el sol en el eclipse desde el Monte do Gozo / Antonio Hernández

Los ejemplos son infinitos... tantos como lugares hai para presenciar el la ocultación del sol. Pero tanto para localizar un buen lugar de visión como para ver si el sitio elegido es correcto, el Visor Trío de Eclipses echa una mano, de forma gratuita y sencilla, para evitar que un momento histórico como este eclipse se vaya al traste porque sea una farola o un eucalipto, y no la luna, la que nos tape el sol.