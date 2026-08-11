Intercambio de joyas bibliográficas
En la Catedral el facsímil del giro copernicano en su primera edición impresa
La Universidad de Torun incorpora a cambio a sus fondos el nuevo del ‘Códice Calixtino’
Redacción
El Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago acaba de recibir el facsímil de Copérnico De revolutionibus libri VI, en su primera edición impresa en Núremberg en 1546. Una publicación que se llevó a cabo poco después de la muerte del canónigo y astrónomo polaco nacido en Torun en 1473 y fallecido en 1543, y que supuso la divulgación oficial del trascendental giro copernicano, la demostración de la teoría heliocéntrica de que la tierra gira, junto al resto de planetas, alrededor del sol.
La presencia en Santiago de este facsímil es fruto del intercambio llevado a cabo entre la Catedral y la Universidad de Torun, en Polonia, gracias al cual esta institución incorpora a sus fondos el nuevo facsímil del Códice Calixtino. Será trasladado por el voluntario y confesor polaco en el templo catedralicio compostelano Lukas Skarzynski a una universidad que dedica un gran esfuerzo al estudio jacobeo, a través del profesor y sacerdote Piotr Roszak.
Miles de peregrinos polacos anualmente
Cabe recordar además que cada año son miles los peregrinos polacos que deciden embarcarse en la aventura jacobea para llegar hasta la Tumba del Apóstol.
En su obra, Copérnico recoge la precisión laboriosa y metódica de la matemática aplicada a la observación científica de esa creación de Dios de cuya belleza se hace eco el propio Códice Calixtino como fuente de espiritualidad y motor de transformación personal y social: un camino de estrellas que nos pone en camino hacia la meta de Santiago.
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