Dosis de música clásica en el Hospital Clínico Universitario de Santiago

En un hospital el tiempo late de otra manera, hay días que no se acaban nunca, y hay un trabajo colectivo que ofrece dosis médicas y también emocionales. En esa segunda categoría se mueve la jornada celebrada este lunes al mediodía en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), donde parte del alumnado de cada cátedra de los 68 Cursos Música en Compostela hicieron un recital de homenaje a pacientes y personal sanitario.

Uno de los recitales de Música en Compostela este lunes en el CHUS, con Paula Díaz (violín), Gerard Balaguer (viola), Laura Ros (cello) y el profesor Riccardo Guella, a la guitarra. / Santiago Esturao

Estreno de una pieza de Celia Montoya

Entre las personas del aplaudido concierto especial, Riccardo Guella, profesor de guitarra, actuó junto a Paula Díaz (violin), Gerard Balaguer (viola), Laura Ros (cello), y así resume él la ilusión de quien ya es experto en este tipo de colaboraciones con el CHUS: «Es mi quinto concierto ahí». «Ves que ayudas a distraer de su día a día a quienes están en el hospital, así que creo que este tipo de aportaciones es algo importante», dice sobre una cita que incluyó el estreno de una pieza de Celia Montoya , «creada de forma específica para estos cursos en Santiago», aclara sobre una alumna de la clase de composición del docente compostelano Fernando Buide del Real.

Parte del público asistente. / Santiago Esturao

«La receptividad que hemos notado en el concierto fue muy buena, para muchas personas fue una sorpresa escuchar un concierto de este tipo pero creo que es bueno porque puede ser un momento de distracción en su día a día dentro del hospital, un momento para tener otra percepción y para disfrutar de algo tan bonito como la música interpretada en vivo. Hicimos un repertorio español y aunque soy italiano me siento muy cómodo en ese repertorio porque vengo desde hace años a Santiago a Música en Compostela, me gusta la ciudad y estos cursos, así que cuando acabo de dar clases en Italia me preparo en julio para venir a este curso a dar clases pero también a aprender junto al maestro José María Gallardo del Rey», señala en alusión a dicho guitarrista, compositor y profesor destacado dentro de esta cita.

Unos cursos con un elenco histórico internacional

El historial de Música en Compostela incluye a personalidades de fama mundial como Andrés Segovia, Alicia de Larrocha y Federico Mompou, como profesores, pero también a estudiantes talentosos como Montserrat Caballé, Alberto Ginastera, Jordi Savall, ejemplo del efecto trampolín de este proyecto didáctico que tiene por presidente a María Dobarro y cuya Directiva acaba de sumar a su hija, Isabel Dobarro, artista ganadora del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica 2025 por "Kaleidoscope". Y Riccardo Guella valora bien ese poso: «Este año estuvimos en el aula del Hostal donde el maestro Segovia dio clases en Santiago y si cierras los ojos ahí casi puedes escuchar la pieza que él más tocaba, la Suite compostelana que compuso Mompou».

La jornada de este lunes incluyó además una conferencia de la pianista Patrín García-Barredo titulada "!Música y pianismo en la Fantasía Bética de Manuel de Falla!; y otra de José Sierra, doctor por la Universidad de Alcalá de Henares, llamada "Decálogo musical de Falla!". Y hablando de dicho compositor gaditano, este martes hay un recital de homenaje a su obra, a las 19:30 horas en el Hostal de los Reyes Católicos, con alumnado de los cursos y entrada libre, como sucede en todo el programa.

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Entidades colaboradoras

Música en Compostela 2026 tiene como patrocinador principal al Consorcio de Santiago, apoyo al que se suma la colaboración de otras instituciones públicas como son el INAEM (Ministerio de Cultura), la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago, la USC, Turismo de Galicia, el CGAC, la EAEM, el Auditorio de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Conservatorio Profesional de Música de Santiago.