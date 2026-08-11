El eclipse que conecta a la Nasa y Santiago desde un documental

El eclipse solar que este miércoles centra la actualidad en medio mundo conecta a la Nasa, Santiago y el resto de Galicia desde un documental titulado Después del eclipse (Rumbo a las estrellas), protagonizado por la premiada astrónoma gallega en al Nasa, Begoña Vila y producido por Meteórica Cine (The Great Way - El gran camino) en coproducción con Abano Producións, proyecto, escrito y dirigido por Alba Prol Cid, con la participación del canal Odisea (AMC Global Media) y Televisión de Galicia, guion apoyado por el ICAA (Instituto de la Cinematografía ), presentado este martes en el Hotel Monumento San Francisco. Esta idea apoyada además por la Xunta de Galicia desde Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais). Todo ello con la mencionada Begoña Vila (Valadares, Vigo, 1963), formada en la USC, como eje.

Parte del público de la presentación. / Santiago Esturao

«O vindeiro 30 de agosto vai ter lugar o lanzamento do novo telescopio espacial da Nasa, o Nancy Grace Roman, o primeiro con nome de muller en recordo da chamada Nai do Hubble», explicó en la presentación quien es la ingeniera de sistemas de dicho proyecto, y protagoniza esta apuesta audiovisual que graba este miércoles varias escenas en Doniños sobre el eclipse solar y luego sigue sus tomas con el equipo gallego rumbo a Cabo Cañaveral (Florida, EEUU). En la rueda de prensa celebrada en Santiago, el conselleiro de Cultura, José López Campos, alabó el espíritu colaborativo del proyecto: «Conta cun equipo enorme é coñecido doutros proxectos en Galicia... E eu, que son un pouco friki do que é coñecer o ámbito do espazo, coñezo bastante ben o bo traballo que ven facendo unha persoa como Begoña», indicó ante unas 70 personas.

Entidades protagonistas de la idea

Raúl García, productor de Meteórica y docente de la Facultad de Comunicación de la USC, detalló el nacimiento de Después del eclipse (Rumbo a las estrellas): «A miña labor e dar as grazas porque os produtores sempre estamos pedindo cartos. Nacemos como Meteorica en 2012 e neste documental, Patricia Silva, da canle de ciencia Odisea, foi a primeira que comentou que isto sairá adiante, e o mesmo día tamén Chelo (Loureiro) apostou por esta idea, e a terceira pata deste proxecto foi a TVG, e logo chegamos a falar con Begoña (Vila), quen dixo: ‘O que necesitedes, adiante!’. E tamén tivemos o apoio de Laura Betz, do departamento de Comunicación da Nasa, do Agadic por medio de Jacobo Sutil e do ICAA», indicó.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, acompañado de Begoña Vilas, Chelo Loureiro, Alba Prol y Raúl García / Santiago Esturao Alzate

Chelo Loureiro, de Abano, apuntó por su parte: «Cheguei ata este documental por dúas razóns fundamentais, porque Raúl e Alba son grandes profesionais e xente seria que ten feito moi bos documentais e porque este traballo divulgativo é necesario e importante polo seu aspecto divulgativo nun mundo de laboratorio como a ciencia xa que tamén axuda a que as rapazas teñan máis referentes femininos».

Alba Prol, directora y guionista, reivindica el lado humano del documental: «A historia de Begoña inspira porque é a historia da Galicia dos anos 60 onde ela soñaba con traballar para a Nasa e logrou o seu soño. Síntome identificada porque miña nai tamén é parte desa xeración de mulleres no rural que foi das primeiras en chegar á Universidade».

El equipo de Después del eclipse (Rumbo a las estrellas), grabó en abril y mayo en las instalaciones de la Nasa y tras su sesión en el eclipse solar de este miércoles en Doniños, el 26 van a encarar la tercera fase del rodaje en Cabo Cañaveral, donde el 30 de agosto se hará el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, según indicaron en un acto donde se proyectó «un teaser de inspiración», con imágenes cedidas por la Nasa, donde un directivo de dicha agencia espacial estadounidense dice: «El lanzamiento no se podría hacer sin Begoña, aparte de su conocimiento, lo mejor que tienes es que es una persona muy positiva».

Buscar un planeta habitable

Begoña Vila, ingeniera de sistemas del telescopio Nancy Grace Roman, aludió a la científica que da nombre a esa nueva herramienta: "A Nancy Grace Roman lle chaman A Nai do Hubble".

"Os instrumentos deste telescopio no espazo van a estar a menos 233 grados e a parte exterior vai estar a 88 grados e o telescopio vai mirar cara o sol por diante pero vai ir xirando 360 grados... Esperamos que, logo do lanzamento do vindeiro 30 de agosto, podamos ter as súas primeiras imaxes tres meses despois. Imos baixar ata 1,4 terabytes cada xornada e en cinco anos van chegar máis datos que en 36 anos do Hubble e vai estar todo na nube para os científicos de todo o mundo".

Noticias relacionadas

"O Nancy Grace Roman vai axudar na busca dun planeta habitable que teña auga líquida, xa que ata agora temos localizado 6.000 planetas ao redor das estrelas e con este novo telescopio imos poder localizar ata 100.000 planetas".