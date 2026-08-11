El eclipse solar impulsa la ocupación hotelera en Santiago hasta rozar el lleno

La expectación por el eclipse solar de mañana va en aumento en Santiago y los hoteles de la ciudad no son ajenos a ella. Las previsiones apuntan a que los alojamientos compostelanos rozarán el lleno, aunque resulta complicado determinar cuánto influye en ello el fenómeno astronómico, teniendo en cuenta que en la capital gallega no será del 100 % y que se produce en unas fechas en las que el efecto vacacional tiene un peso muy relevante. José Antonio Liñares, portavoz de Unión Hotelera Compostela, asegura que esta semana la planta hotelera presenta unos niveles de reservas muy elevados y da por hecho que una parte importante de los visitantes vendrá atraída por el eclipse.

"Estou completamente seguro de que hai moitas reservas no día 11, 12, 13 provocadas por xente que vén ver a eclipse", señala. Pese a no encontrarse entre los puntos privilegiados para contemplar la totalidad del fenómeno, Liñares estima que la propia imagen de la ciudad juega a su favor. "O feito de ser unha cidade tan especial nese sentido, tan espiritual, ao mellor hai xente que incluso asociará a experiencia da eclipse ao perfil de Compostela, unha cidade fin do Camiño", apunta.

La dificultad radica en separar el efecto del eclipse del peso vacacional que tiene la primera quincena de agosto. "O día 12 de agosto, aínda que non houbera nada, a cidade estaría en torno ao 90 % de ocupación", apunta. Además, recuerda que el periodo comprendido aproximadamente entre el 5 y el 15 de agosto concentra gran afluencia de visitantes, coincidiendo con el momento en que una mayor parte del turismo nacional está de vacaciones. "É difícil valorar canta porcentaxe da ocupación é debido a este fenómeno", remarca.

Buenas perspectivas para el resto del mes y para septiembre

Las buenas perspectivas se extienden al fin de semana del 15 de agosto, aunque este año el calendario no ayuda especialmente. La festividad cae en sábado, algo menos favorable que si lo hiciese en viernes y permitiese reservas para estancias más largas. Aun así, Liñares confía en que esos días mantengan la elevada ocupación propia de la primera mitad del mes. Agosto, explica, está muy condicionado por el turista nacional y por las reservas de última hora: "Está moi ben, faise negocio, o que pasa é que non é moi ordenado e é moi, moi de última hora". A ello se suma el turismo italiano, una de las excepciones dentro de un mercado internacional que pierde peso durante este mes.

Las previsiones son aún mejores de cara a septiembre. Liñares advierte de que más allá de las llamativas cifras de llegada de peregrinos y las colas en la Catedral que alcanzan el Obradoiro en los últimos días, el próximo mes se espera una ocupación hotelera incluso superior a la de agosto. "En setembro non haberá tanta masificación e a ocupación da planta hoteleira será superior", sostiene. La explicación está en la vuelta de los congresos, convenciones, actividad académica y movimiento empresarial, especialmente relevantes para establecimientos que no dependen exclusivamente del visitante vacacional. Tras unos primeros meses del año flojos, septiembre y octubre "preséntanse moi ben para Compostela" por el volumen de reservas y eventos ya previstos.

Punto de inflexión para invertir la tendencia negativa

Estas perspectivas coinciden, según Liñares, con la lectura realizada la pasada semana por Míriam Louzao sobre un posible punto de inflexión después de la caída registrada al comienzo del año. En esta línea, realiza una valoración positiva sobre el trabajo desarrollado desde Turismo de Santiago.

En concreto, destaca la labor técnica para recuperar y captar conexiones aéreas después de la pérdida de la base de Ryanair, un proceso que considera necesariamente lento y complejo. "Penso que hai que romper unha lanza a favor do equipo de técnicos de Turismo de Santiago, porque aí fixeron un bo traballo", afirma. Liñares subraya la importancia de mejorar la conectividad de una ciudad periférica respecto a los grandes mercados europeos y valora las nuevas rutas logradas: "Temos unha serie de conexións que veñen moi ben para unha cidade como Santiago, que non está precisamente no centro de Europa, non é Luxemburgo. Chegar aquí é complicado".