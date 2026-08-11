¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo

Santiago ultima los preparativos para vivir este miércoles 12 de agosto el tan esperado eclipse total de Sol, uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo. Ante la previsión de una importante afluencia en determinados puntos, el Concello de Santiago ha establecido una serie de restricciones de tráfico y recomendaciones para garantizar la seguridad durante la jornada.

La medida más llamativa afecta a dos de los puntos de la ciudad que pueden resultar especialmente atractivos para quienes quieran disfrutar del eclipse en la capital gallega. Los accesos al Monte Pedroso y al Monte de Deus permanecerán cerrados al tráfico rodado durante la jornada.

El Concello sí permitirá el acceso a pie a ambos espacios, por lo que quienes quieran acercarse hasta el Pedroso o el Monte de Deus deberán hacerlo caminando y no podrán acceder en vehículo.

Vista de Santiago desde el Monte Pedroso / El Correo Gallego

Estos son los lugares que recomienda el Concello para ver el eclipse

El Concello de Santiago aconseja planificar con antelación el lugar desde el que se seguirá el eclipse, priorizando miradores y espacios abiertos que dispongan de zonas amplias de estacionamiento y buenas vías de comunicación.

Entre los puntos de observación que considera adecuados dentro de Santiago se encuentran el Monte do Gozo, el mirador del campus situado en el parque de la Alameda, el mirador de la Cidade da Cultura y el Monte Pedroso, aunque en este último caso el acceso deberá realizarse a pie.

El Monte do Gozo es uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Santiago / Antonio Hernández

La recomendación de las autoridades municipales pasa por evitar desplazamientos improvisados a última hora, especialmente hacia zonas que puedan concentrar un elevado número de personas.

El Concello pide no parar en carreteras para ver el eclipse

Una de las principales advertencias está relacionada con el tráfico. El Concello pide expresamente que no se detengan vehículos en las vías secundarias ni en los arcenes de las carreteras de forma improvisada para observar el fenómeno.

También recuerda que no se deben utilizar las pistas forestales como zonas de aparcamiento, ya que los vehículos podrían bloquear estos caminos y dificultar el paso de los servicios de emergencia en caso de que fuese necesaria una evacuación.

Además, ante la posible presencia de numerosos peatones en las inmediaciones de los principales puntos de observación, se solicita extremar la precaución y respetar el tráfico peatonal, facilitando la convivencia entre vehículos y personas.

Precaución en las zonas al aire libre

El Concello también ha difundido una serie de recomendaciones para aquellas personas que decidan contemplar el eclipse desde espacios naturales o al aire libre.

En primer lugar, pide seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de evitar el acceso a zonas restringidas o que puedan representar algún tipo de peligro.

La jornada también estará marcada por la necesidad de extremar la precaución ante posibles incendios forestales. Por ello, el Concello recuerda que no se debe utilizar fuego para cocinar en entornos forestales, incluyendo camping gas y dispositivos similares.

También solicita recoger todos los residuos y no arrojar colillas ni ningún otro elemento que pueda provocar un incendio al suelo.

Refuerzo en Oftalmología y Urgencias del CHUS

La Delegación del Gobierno también reforzará con Policía Nacional las zonas en las que se prevé mayor afluencia de gente.

Noticias relacionadas

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) mantendrá hoy al 100% los servicios de atención urgente sanitaria de la capital gallega, tanto en atención primaria como hospitalaria. Además, y ante posibles incidencias, habrá un refuerzo en Oftalmología hasta el sábado.