Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Centros socioculturais

Raxoi retén novas facturas a Serviplus para saldar a débeda co persoal dos CSC de Santiago

O Concello adopta esta medida por segunda vez para satisfacer o pago das nóminas

Protesta dos usuarios de centros socioculturais de Santiago celebrada en febreiro en Conxo

Protesta dos usuarios de centros socioculturais de Santiago celebrada en febreiro en Conxo / Antonio Hernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manu López

Manu López

Santiago

A Xunta de Goberno do Concello de Santiago adoptou onte a decisión de reter a Serviplus, anterior concesionaria dos Centros Socioculturais, as facturas correspondentes ao mes de xaneiro como garantía de pago ao persoal. Desta maneira, Raxoi pretende abonar parte das nóminas pendentes despois de que a empresa deixara de pagalas desde setembro de 2025 ata febreiro deste ano.

Nova retención de facturas

Trátase da segunda vez que o goberno local acode a este mecanismo despois de reter con anterioridades as facturas correspondentes aos tres últimos meses do ano pasado. Segundo informou no pleno municipal do mes de xuño o concelleiro responsable desta área, Xan Duro, chegouse a un acordo coa representación sindical para abonar o 78 % a todos os traballadores, tendo en conta que as cantidades das que dispoñía o Concello a través da retención de facturas de outubro, novembro e decembro non eran suficientes para cubrir toda a débeda.

Noticias relacionadas y más

O edil tamén explicou naquel momento que as facturas correspondentes a xaneiro e á parte proporcional de febreiro, momento no que o goberno local suspendeu a orde de continuidade que mantiña o vínculo con Serviplus, serían retidas cando a empresa as presentase correctamente. Agora xa se produciu ese trámite no que se refire a xaneiro, polo que Raxoi procedeu a adoptar a medida anunciada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana
  2. Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
  3. Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones
  4. Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»
  5. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  6. Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
  7. Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar
  8. Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”

El vuelo Sevilla-Santiago que ofrecerá una vista única del eclipse solar desde las alturas

El vuelo Sevilla-Santiago que ofrecerá una vista única del eclipse solar desde las alturas

El eclipse solar impulsa la ocupación hotelera en Santiago hasta rozar el lleno

El eclipse solar impulsa la ocupación hotelera en Santiago hasta rozar el lleno

Dosis de música clásica en el Hospital Clínico Universitario de Santiago

Dosis de música clásica en el Hospital Clínico Universitario de Santiago

A Universidade de Santiago capta o 71 % dos contratos predoutorais da Xunta en 2026

A Universidade de Santiago capta o 71 % dos contratos predoutorais da Xunta en 2026

Raxoi retén novas facturas a Serviplus para saldar a débeda co persoal dos CSC de Santiago

O PP de Santiago di que hai parroquias sen actuacións específicas nos últimos anos

Raxoi colaborará coa Fundación de Medicina Xenómica para favorecer en Santiago a construción dunha nova sede

Raxoi colaborará coa Fundación de Medicina Xenómica para favorecer en Santiago a construción dunha nova sede

En la Catedral el facsímil del giro copernicano en su primera edición impresa

En la Catedral el facsímil del giro copernicano en su primera edición impresa
Tracking Pixel Contents