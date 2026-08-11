Centros socioculturais
Raxoi retén novas facturas a Serviplus para saldar a débeda co persoal dos CSC de Santiago
O Concello adopta esta medida por segunda vez para satisfacer o pago das nóminas
A Xunta de Goberno do Concello de Santiago adoptou onte a decisión de reter a Serviplus, anterior concesionaria dos Centros Socioculturais, as facturas correspondentes ao mes de xaneiro como garantía de pago ao persoal. Desta maneira, Raxoi pretende abonar parte das nóminas pendentes despois de que a empresa deixara de pagalas desde setembro de 2025 ata febreiro deste ano.
Nova retención de facturas
Trátase da segunda vez que o goberno local acode a este mecanismo despois de reter con anterioridades as facturas correspondentes aos tres últimos meses do ano pasado. Segundo informou no pleno municipal do mes de xuño o concelleiro responsable desta área, Xan Duro, chegouse a un acordo coa representación sindical para abonar o 78 % a todos os traballadores, tendo en conta que as cantidades das que dispoñía o Concello a través da retención de facturas de outubro, novembro e decembro non eran suficientes para cubrir toda a débeda.
O edil tamén explicou naquel momento que as facturas correspondentes a xaneiro e á parte proporcional de febreiro, momento no que o goberno local suspendeu a orde de continuidade que mantiña o vínculo con Serviplus, serían retidas cando a empresa as presentase correctamente. Agora xa se produciu ese trámite no que se refire a xaneiro, polo que Raxoi procedeu a adoptar a medida anunciada.
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