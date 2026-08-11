Atardecer no Gaiás
Santiago tendrá una banda sonora especial para el eclipse: concierto y gafas gratis en el Gaiás
El dúo gallego de electrónica Galician Army actuará este miércoles 12 de agosto a las 20.45 horas en la Cidade da Cultura, donde se repartirán gafas homologadas desde las 18.30 horas hasta agotar existencias
El eclipse total de Sol tendrá banda sonora en Santiago. Este miércoles 12 de agosto, mientras Galicia mira al cielo para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los últimos años, la Cidade da Cultura acogerá el concierto gratuito de Galician Army coincidiendo con la tarde del eclipse.
La actuación forma parte de la programación de Atardecer no Gaiás 2026, el ciclo de conciertos gratuitos al aire libre que finaliza esta semana con tres citas consecutivas de música electrónica, rap y pop.
Galician Army pondrá música al eclipse
Detrás de Galician Army se encuentran los DJs gallegos Alberto Prado y Sergio Vallego. Con más de una década de trayectoria, el dúo se dio a conocer por sus remixes de artistas gallegos como Tanxugueiras, The Rapants o Grande Amore, que también han sonado en festivales como O Son do Camiño o Sonorama Ribera.
Para su actuación en el Gaiás han preparado un directo basado tanto en sus propios temas como en las canciones de Valuria, su primer disco de estudio. El trabajo combina sintetizadores, una estética retro y sonidos vinculados a la música de club.
Cuenta, además, con colaboraciones como la de Marilia Monzón, que amplían y enriquecen su universo sonoro. Desde su sello, Esmerarte Industrias Creativas, definen a Galician Army como una de las "propuestas más inquietas de la electrónica hecha desde Galicia".
Reparto gratuito de gafas homologadas
El concierto comenzará este miércoles a partir de las 20.45 horas, una vez finalice la fase de mayor ocultación del Sol, que alcanzará el 99,97% en el Gaiás, según la información oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Antes del concierto de Galician Army, la organización repartirá gratuitamente gafas homologadas a partir de las 18.30 horas en la Praza Central do Gaiás, hasta agotar existencias.
Un plan diferente para vivir el eclipse
Esta propuesta convierte la Cidade da Cultura en uno de los escenarios más singulares desde los que vivir el eclipse en Santiago: música electrónica, espacio al aire libre y un fenómeno astronómico que reunirá a miles de personas mirando al cielo.
La actuación de Galician Army será la primera de las tres últimas citas del Atardecer no Gaiás de este 2026.
Tras el dúo de DJs, el jueves 13 de agosto llegará el Atardecer Fest, con los ritmos urbanos de Israel B, Santa Salut y Silee, mientras que el viernes 14 será el turno del electropop de Turista Sueca, encargado de cerrar esta edición del ciclo.
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