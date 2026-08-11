Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Estos son los servicios mínimos de la huelga de la hostelería en Santiago: el Clínico tendrá personal garantizado

La huelga de hostelería en A Coruña, prevista para este miércoles, mantiene a la espera de desconvocatoria mientras se publican los servicios mínimos sanitarios

Exterior del Hospital Clínico

Exterior del Hospital Clínico / Jesús Prieto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Enrique Carballo

A Coruña

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIG han convocado una huelga de hostelería de 24 horas en la provincia de A Coruña para este miércoles, el día del eclipse. A falta de que una negociación de última hora determine si se desconvoca, la Xunta acaba de publicar los servicios mínimos que se deberán cumplir en los centros sanitarios.

En Santiago, el Hospital Clínico tendrá un dietista de mañana y tarde; en la planta baja los camareros son cinco por la mañana y dos por la tarde y los cocineros dos y uno, mientras que habrá un auxiliar de limpieza en turno vespertino y matinal. En la quinta planta solo hay servicios mínimos por la mañana, dos camareros y un auxiliar de limpieza. En el hospital Provincial de Conxo habrá tres camareros, dos cocineros, un auxiliar de limpieza y un dietista por la mañana, y solo uno de cada por la tarde. En el Psiquiátrico de Conxo solo se establece un camarero por la mañana.

Servicios mínimos en otros hospitales

Dentro de A Coruña, el Hospital Universitario A Coruña, parte del Chuac, tendrá tres camareros y dos cocineros en el turno de mañana, y, en la cafetería de la cuarta planta, cuatro camareros, dos cocineros y un auxiliar de limpieza. Por la tarde, el servicio será de dos camareros y un cocinero, y en la cafetería de la cuarta planta, tres camareros, un cocinero y un auxiliar de limpieza.

En el hospital Teresa Herrera habrá tres camareros de mañana y dos por la tarde, mientras que los cocineros serán, respectivamente, dos y uno según el turno. En el hospital Marítimo de Oza habrá por la mañana un cocinero y un camarero, y ninguno en el turno vespertino. En Abente y Lago los servicios mínimos solo recogen un camarero por la mañana, el mismo caso que en el centro de especialidades de O Ventorrillo. No se recoge ningún servicio mínimo de noche para los centros coruñeses.

Ya fuera de A Coruña, en el hospital Virxe da Xunqueira el turno matinal contará con un camarero, un cocinero, un ayudante de cocina y un dietista; por la tarde estarían todos, salvo el dietista.

Noticias relacionadas

El hospital Arquitecto Marcide de Ferrol contará, como mínimo, con dos camareros y un cocinero por la mañana y tarde, mientras que el Hospital Naval tiene servicios mínimos de dos camareros por la mañana y uno en turno vespertino. Se establece un camarero por la tarde para los puntos de atención continuada de As Pontes, Fene, Narón, Ortegal-Ortigueira y San Sadurniño.

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana
  2. Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
  3. Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones
  4. Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»
  5. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  6. Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
  7. Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar
  8. Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”

¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo

¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo

Medicina en Santiago ronda el puesto 21 por nota de corte en España: entrar sigue reservado a expedientes de sobresaliente

Medicina en Santiago ronda el puesto 21 por nota de corte en España: entrar sigue reservado a expedientes de sobresaliente

Un estudo da USC revela que agricultores prehispánicos foron os artífices dun enorme sistema hidráulico

Un estudo da USC revela que agricultores prehispánicos foron os artífices dun enorme sistema hidráulico

Santiago tendrá una banda sonora especial para el eclipse: concierto y gafas gratis en el Gaiás

Santiago tendrá una banda sonora especial para el eclipse: concierto y gafas gratis en el Gaiás

Estos son los servicios mínimos de la huelga de la hostelería en Santiago: el Clínico tendrá personal garantizado

Estos son los servicios mínimos de la huelga de la hostelería en Santiago: el Clínico tendrá personal garantizado

Agotadas las 2026 gafas gratis que Santiago repartía para ver el eclipse

Agotadas las 2026 gafas gratis que Santiago repartía para ver el eclipse

El vuelo Sevilla-Santiago que ofrecerá una vista única del eclipse solar desde las alturas

El vuelo Sevilla-Santiago que ofrecerá una vista única del eclipse solar desde las alturas

El eclipse solar impulsa la ocupación hotelera en Santiago hasta rozar el lleno

El eclipse solar impulsa la ocupación hotelera en Santiago hasta rozar el lleno
Tracking Pixel Contents