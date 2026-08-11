Estos son los servicios mínimos de la huelga de la hostelería en Santiago: el Clínico tendrá personal garantizado

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIG han convocado una huelga de hostelería de 24 horas en la provincia de A Coruña para este miércoles, el día del eclipse. A falta de que una negociación de última hora determine si se desconvoca, la Xunta acaba de publicar los servicios mínimos que se deberán cumplir en los centros sanitarios.

En Santiago, el Hospital Clínico tendrá un dietista de mañana y tarde; en la planta baja los camareros son cinco por la mañana y dos por la tarde y los cocineros dos y uno, mientras que habrá un auxiliar de limpieza en turno vespertino y matinal. En la quinta planta solo hay servicios mínimos por la mañana, dos camareros y un auxiliar de limpieza. En el hospital Provincial de Conxo habrá tres camareros, dos cocineros, un auxiliar de limpieza y un dietista por la mañana, y solo uno de cada por la tarde. En el Psiquiátrico de Conxo solo se establece un camarero por la mañana.

Servicios mínimos en otros hospitales

Dentro de A Coruña, el Hospital Universitario A Coruña, parte del Chuac, tendrá tres camareros y dos cocineros en el turno de mañana, y, en la cafetería de la cuarta planta, cuatro camareros, dos cocineros y un auxiliar de limpieza. Por la tarde, el servicio será de dos camareros y un cocinero, y en la cafetería de la cuarta planta, tres camareros, un cocinero y un auxiliar de limpieza.

En el hospital Teresa Herrera habrá tres camareros de mañana y dos por la tarde, mientras que los cocineros serán, respectivamente, dos y uno según el turno. En el hospital Marítimo de Oza habrá por la mañana un cocinero y un camarero, y ninguno en el turno vespertino. En Abente y Lago los servicios mínimos solo recogen un camarero por la mañana, el mismo caso que en el centro de especialidades de O Ventorrillo. No se recoge ningún servicio mínimo de noche para los centros coruñeses.

Ya fuera de A Coruña, en el hospital Virxe da Xunqueira el turno matinal contará con un camarero, un cocinero, un ayudante de cocina y un dietista; por la tarde estarían todos, salvo el dietista.

Noticias relacionadas

El hospital Arquitecto Marcide de Ferrol contará, como mínimo, con dos camareros y un cocinero por la mañana y tarde, mientras que el Hospital Naval tiene servicios mínimos de dos camareros por la mañana y uno en turno vespertino. Se establece un camarero por la tarde para los puntos de atención continuada de As Pontes, Fene, Narón, Ortegal-Ortigueira y San Sadurniño.

Fuente: La Opinión A Coruña