El vuelo Sevilla-Santiago que ofrecerá una vista única del eclipse solar desde las alturas

Este miércoles, los pasajeros del VY6366 de Vueling, que conecta Sevilla con Santiago de Compostela, tendrán la oportunidad de contemplar desde el aire el eclipse solar. La conexión entre ambas ciudades forma parte de los once vuelos de Vueling programados para atravesar la trayectoria del eclipse o zonas próximas a ella.

En el caso del vuelo con destino a Santiago, la observación será parcial, ya que no coincidirá con la fase de totalidad. La posibilidad de contemplar el eclipse dependerá además de la posición del avión durante el trayecto y de las condiciones meteorológicas.

Un vuelo con Santiago como destino

El VY6366 partirá de Sevilla rumbo a la capital gallega en una jornada marcada por uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. Mientras el avión avance hacia Galicia, los pasajeros podrán seguir desde las ventanillas la evolución del eclipse y observar cómo la Luna oculta progresivamente el disco solar.

La experiencia será especialmente singular por la propia perspectiva del avión, situado a varios miles de metros de altura. Desde allí, los pasajeros podrán contemplar el fenómeno por encima de las nubes, aunque la visibilidad no estará garantizada y dependerá tanto del recorrido del vuelo como de la meteorología.

Para facilitar una observación segura, Vueling repartirá gafas homologadas entre los pasajeros de los vuelos incluidos en esta operación especial.

Los 11 vuelos que permitirán seguir el eclipse desde el aire

El vuelo Sevilla-Santiago no será el único que ofrecerá esta posibilidad. En total, once conexiones de Vueling permitirán a sus pasajeros observar el eclipse desde el aire.

Dos de ellas tendrán una situación especialmente privilegiada: Barcelona-Lisboa y Palma de Mallorca-Lisboa. Sus horarios están previstos para coincidir con la fase de totalidad, el momento en el que la Luna cubrirá completamente el disco solar durante unos instantes.

A estas conexiones se suman los vuelos Lisboa-Barcelona, Bilbao-Alicante, Sevilla-Santiago, Barcelona-París, Ibiza-París, Valencia-París, Málaga-París, Ibiza-Málaga e Ibiza-Sevilla, que atravesarán zonas próximas a la trayectoria del eclipse y permitirán observarlo de forma parcial.

Todos ellos volarán a una altura de entre 9.000 y 11.000 metros, convirtiendo durante unos minutos los propios aviones en improvisados miradores sobre el fenómeno astronómico.

Santiago se prepara para un eclipse histórico

La llegada de este vuelo coincide con una jornada histórica para Santiago y Galicia. El 12 de agosto de 2026 se producirá el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905, un fenómeno que ha despertado una gran expectación.

En Santiago, el eclipse podrá seguirse desde tierra, aunque no se verá en su totalidad y será necesario contar con una vista despejada hacia el horizonte. La expectación también ha impulsado la llegada de visitantes a Galicia para disfrutar de un acontecimiento excepcional.

La expectación también se ha trasladado al sector turístico, con visitantes que se desplazarán hasta Galicia para disfrutar de un fenómeno que no volverá a repetirse en la Península en las mismas condiciones durante décadas.

Ver el eclipse desde el avión también requiere precaución

Contemplar el eclipse desde miles de metros de altura no elimina los riesgos asociados a la observación directa del Sol. Durante las fases parciales es imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses y homologadas, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.

Las gafas facilitadas por Vueling permitirán a los viajeros observar el fenómeno a través de las ventanillas del avión con la protección necesaria. Los pasajeros deberán seguir las indicaciones de seguridad y evitar en todo momento mirar directamente al Sol sin un filtro certificado.

De esta forma, un trayecto habitual entre Sevilla y Santiago de Compostela tendrá este miércoles un componente extraordinario. El VY6366 no solo llevará pasajeros hasta la capital gallega, sino que permitirá a quienes viajen a bordo intentar contemplar desde las alturas un eclipse que convertirá el cielo en uno de los grandes protagonistas de la jornada.