Lavacolla sigue sin levantar el vuelo: pierde un 10 % de pasajeros en julio

Las buenas noticias anunciadas recientemente en forma de nuevas aerolíneas y rutas en el aeropuerto de Santiago contrastan con las estadísticas, que siguen dibujando una tendencia a la baja. Aunque Lavacolla ha frenado la sangría del primer cuatrimestre del año, en el que perdió más de un 30 % de los pasajeros, en julio vuelve a registrar números negativos al derjarse un 10,3 % con respecto al mismo mes de 2025, según datos ofrecidos por Aena.

Lavacolla no revierte la tendencia negativa

En concreto, el Rosalía de Castro alcanzó los 305.371 pasajeros el mes pasado, frente a los 340.346 del mismo periodo de 2025, casi 35.000 menos. El descenso es casi idéntico al del mes de junio –fue del 10,5 %–, el primer mes completo desde la reanudación de la actividad después de 35 días cerrado por obras en la pista. La recuperación de la operativa y la ampliación de la oferta de vuelos siguen sin ser suficientes, por el momento, para revertir la línea negativa.

La caída se refleja también en el número de vuelos. En julio de 2026 se operaron desde Lavacolla 2.217 frente a los 2.534 del añó pasado, 317 menos, lo que respresenta una caída del 12,5 %. La mejor noticia llegó en el apartado de las mercancías, donde se produjo un repunte del 16,2 %. En el séptimo mes de 2026 se movieron 365 toneladas, mientras que en 2025 la cifra fue de 314.

Caída general en el sistema aeroportuario gallego

Entre los aeropuertos gallegos, el de Alvedro fue el único que experimentó un ligero crecimiento en julio al sumar 114.134 pasajeros por los 113.126 de 2025, un 0,9 % más. Mientras, en Peinador se produjo un descenso del 4,1 % al utilizar la terminal viguesa 99.882 pasajeros por los 104.160 de 2025.

En consecuencia, el sistema aeroportuario gallego se anota una caída de viajeros interanual del 6,9 %. En julio de 2025 los tres aeródromos sumaron 557.632 usuarios, mientras que este año se quedan en 519.387.