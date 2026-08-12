El Barroquista y la IA analizan la polémica del turismo en Santiago: “Predomina la crítica al comportamiento ruidoso”

El vídeo viral de un grupo de jóvenes celebrando su llegada a Santiago ha desatado esta semana un nuevo debate sobre el turismo en la ciudad que provocó la reflexión de El Barroquista (Miguel Ángel Cajigal) con una publicación que ha generado gran repercusión en X (más de 2.000 comentarios). Y ahora el historiador del arte asentado en Santiago analiza con Grok el eco de su post y concluye: “Predomina la crítica al comportamiento ruidoso”.

Análisis demoscópico

"Le he pedido a Grok que analice las respuestas y reacciones derivadas de este tuit para que haga un pequeño análisis demoscópico. El resultado va a sorprender a algunos", señala sobre las aportaciones de ese asistente de inteligencia artificial conversacional desarrollado por la empresa xAI de Elon Musk.

"Estos son los resultados aproximados: 55-65 % críticas → ruido desde las 6-7 h., empujones, altavoces, falta de respeto a vecinos y patrimonio; 25-35 % defensa → "es juventud y fe", "amargados", ciudad viva; y 10-15 % matizados. Conclusión: predomina claramente la crítica al comportamiento ruidoso e incívico. La mayoría de locales y gente que conoce el Camino lo ve excesivo".

Termómetro claro de la conversación generada

"No es una encuesta científica, pero sí un termómetro claro de la conversación generada", añade El Barroquista, técnico del Museo Centro Gaiás y autor de varios libros como y prosigue: "El debate se polarizó un poco (banderas, ideología…), pero el fondo que más se repite es: 'Se puede celebrar la llegada, pero sin convertir el casco histórico en un festival permanente'. Predomina la crítica al comportamiento, no a la fe. El problema es el civismo y el 'sobreturismo' diario".

Resumen del análisis de El Barroquista. / Cedida

Y detalla la metodología del análisis: "Analicé el hilo original, replies, quotes y posts relacionados sobre llegadas ruidosas de grupos al casco histórico / Camino de Santiago (7-11 agosto 2026). Filtré cuentas únicas (descarté repeticiones o spam de las mismas cuentas) con una muestra representativa de 60-80 opiniones de distinto engagement (vecinos, guías, peregrinos, perfiles católicos/conservadores, locales gallegos, etc.), clasificación por sentimiento dominante".

Conclusión

Y concluye El Barroquista, historiador del arte, comisario de exposiciones y divulgador cultural: "Nunca me canso de decirlo: los usuarios ruidosos de esta red social creen que son mayoría solo porque hacen más ruido. He recibido muchos insultos estos días pero la mayoría de las reacciones no piensan como quienes insultan. Ni siquiera en esta red social".

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Entre otros libros, El Barroquista es autor de "Otra historia de la música: ¿Qué pensaría Bach de la música actual?", publicado por el sello Somos B, además ha colaborado en formatos de TVE como "El Condensador de Fluzo".