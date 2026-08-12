Israel B en Santiago: «Eso de decir urbana es una tontería como un piano, hacemos música negra»

Israel B es Raúl Marqués (Madrid, 1990), rapero con vídeos de gran eco en Youtube, como "Yyanosé" (15 millones de visualizaciones) o "Tranquilísimo" (elegante track con C Tangana, 13 mill.) lidera este jueves 13 de agosto el cartel del Atardecer Fest en la Cidade da Cultura (20 h.; entrada libre), un escenario compartido con Santa Salut (de Sabadell) y Silee (de Bueu).

Israel B., Santa Salut y Silee, protagonistas en Santiago del festival Atrdecer Fest 2026 en el Gaiás. / Cedidas

Hay quien con menor repercusión ya confunde su ombligo con el Sol, pero no es el caso de este músico madrileño que habla así de sincero: «No, no me considero alguien popular ni en las redes sociales ni en el día porque no tengo una redes muy activas. Comparto el gimnasio al que voy como uno más y a lo mejor, cada seis meses, viene alguien y me dice: ‘Oye, escucho tu música’, pero nada más», dice Israel B con naturalidad quien suma 776.000 oyentes al mes en Spotify con un último disco largo lanzado en 2024, llamado "Mi propio pero enemigo".

"Aparte del nexo de mis productores Lowlight, gallegos de Lugo, tengo una conexión especial con Galicia, ya que después de mi tierra, Madrid, es el sitio donde más conexión noto con el público" Israel B — Músico

Concierto en Santiago en 2025, en Vigo en varias ocasiones pasadas, ¿hay una relación especial con Galicia?.

Aparte del nexo de que mis productores Lowlight, el dúo que forman Alex y Pablo, sean gallegos, de Lugo, mi familia tiene una mitad de Orcasitas, de Madrid, y otra parte del Bierzo, una zona leonesa que está muy cerquita de Galicia y de ahí sale otro nexo con Galicia. Y a nivel musical, es cierto que Galicia es la comunidad autónoma que, quitando la mía, Madrid, es la que más me escucha y que más representa las mismas cosas que yo represento en las letras, y no sabría explicar por qué ocurre pero es cierto que tengo una unión especial con Galicia.

Deporte y rap

C Tangana hizo un himno para el Celta de Vigo, Nach para la ACB y hay más artistas del rap que han lanzado colaboraciones con matiz deportivo, ¿tentado?.

Voy a romper una lanza a mi favor y es que aunque yo no esté todo el día poniendo referencias a futbolistas, jugadores de baloncesto o de otros deportistas, dentro de toda la escena musical, da igual el género, no hay nadie que sea más friki que yo. Yo he sido durante quince años socio del Atlético de Madrid, he visto todos los partidos del reciente Mundial de Fútbol, todos menos uno de Jordania... me considero alguien muy cercano al deporte porque he hecho deporte toda mi vida y creo que el deporte y el rap, la música negra, en general y el rap, tienen mucha relación porque son dos cosas que pasan en la calle, puede ser un cliché pero es verdad. Ese tipo de música y el deporte no sucede en los despachos, pasan en la calle, no van de números, no se estudian, son cosas muy orgánicas, que ocurren por qué sí, la gente se reúne a tocar música igual que se reúne a jugar un partido y, al fin y al cabo, eso es lo que tienen en común: que son cosas muy puras.

¿Qué tiene el rap para ser tan colaborativo y dado al featuring?

Se basa en que el rap como música sigue estando más cerca de las raíces de cuando se empieza a hacer música que otros estilos. En otros géneros, una persona que es profesional de la música va a estar más alejada en su proceso de creación y en todo lo que le rodea de lo que él mismo hacía cuando empezaba y eso no pasa en el rap. Si haces rap lo que haces siendo profesional se parece más a lo que hacías cuando eras chaval y al crear, vuelves a tirar de tu colega, si hay alguien en el estudio mientras grabas, puede entrar para una colaboración espontánea, y eso no pasa tanto en el pop, por ejemplo.

"Creo que el deporte y el rap, la música negra, en general y el rap, tienen mucha relación... Ese tipo de música y el deporte no sucede en los despachos, pasan en la calle" Israel B — Santiago

¿Urbana?

Hay artistas de la escena que rehúyen el término Urbana, y quien lo ve como natural...

Yo también rehúyo la palabra Urbana porque hacemos Música Negra y música latina, que también viene de la Música Negra porque llega todo de Jamaica, Panamá, etc... Todo bebe de la música negra, unos del reguetón, otros del dancehall, otros del soul, es todo música negra, y que le llamemos Urbana es una tontería como un piano y ahí en Urbana se mete todo, da igual quien esté y no tiene ningún sentido.

"Ahora ya no me pongo a escribir y lo que salga ya está, sale y punto, ahora tengo un concepto más amplio de lo que es una canción" Israel B — Santiago

Su forma de crear canciones

¿Varía con el paso de los años el modo de componer?

No ha cambiado mucho pero sí es verdad que, antes me ponía a escribir y lo grabada al momento y ahora entiendo el momento de crear como algo más amplio. Ahora ya no me pongo a escribir y lo que salga ya está, sale y punto, ahora tengo un concepto más amplio de lo que es una canción y busco rellenar esos huecos al hacerla. Antes a lo mejor me daba igual que hubiera un concepto o que hubiera cierta cercanía a la hora de entenderse, ahora mismo no haría un disco de autor y antes me daría más igual...