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Preocupación en Laraño por el desvío del trazado del Camino de Santiago que siguen los peregrinos

Los vecinos denuncian la aparición de flechas pintadas en diversos puntos que guían a los caminantes por rutas no oficiales, comprometiendo la seguridad vial

Marcas pintadas en diferentes puntos señalan el trazado alternativo

Marcas pintadas en diferentes puntos señalan el trazado alternativo / Cedida

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Manu López

Manu López

Santiago

La aparición de nuevas flechas que conducen a peregrinos hacia Laraño por un trazado no oficial del Camino de Santiago ha generado preocupación entre vecinos de la zona por el riesgo para la seguridad vial. Las marcas, pintadas sobre el asfalto y otros elementos del entorno, guían a caminantes por carreteras estrechas, sin aceras y con escaso margen para el paso simultáneo de vehículos y peatones.

«No sabemos quién ha puesto esas marcas, pero están comprometiendo la seguridad vial y existe riesgo de atropellos», advierte el presidente de la Asociación de Vecinos A Xunlla, Julio Fernández. Así, explica que en Laraño ya habían detectado un aumento de caminantes, pero que en los últimos días han llegado a ver grupos mucho más numerosos.

«Laraño no tiene viales anchos. Puede venir alguien un poco más rápido y llevarse a una persona por delante», insiste. Según su relato, las flechas comienzan ya en el municipio de Ames y conducen a los peregrinos hacia Laraño y posteriormente hacia el entorno de la Ponte Vella de Vidán.

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Piden que las administraciones intervengan

Fernández, que puso los hechos en conocimiento de Raxoi, reclama que se aclare quién colocó la señalización y que las administraciones comprueben su legalidad y seguridad antes de que «pueda pasar algo». Por parte del gobierno local, informaron que «estamos xa en contacto coa Xunta para ver que aconteceu, porque nin o Concello pintou os sinais nin foi informado, nin se limitan ao termo municipal de Santiago».

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