La ruta aérea Santiago-Nueva York consolidará su presencia en Lavacolla

La ruta aérea que enlazaba directamente Santiago con Nueva York comenzaba su andadura el pasado 28 de mayo por todo lo alto, con destacada presencia de autoridades y responsables de la propia compañía –United Airlines–, en una bienvenida que coincidía con la reapertura al tráfico del remodelado aeropuerto Rosalía de Castro de la capital gallega tras un largo mes de obras en sus pistas.

Con una duración inicialmente prevista hasta el próximo 21 de septiembre y una periodicidad de tres vuelos por semana, todo apunta a que la conexión directa entre Compostela y la ciudad de los rascacielos se renovará y mantendrá en el tiempo.

Al menos eso es lo que se desprende de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y United Airlines para la promoción de «la ruta que la aerolínea ha abierto entre Newark/New York y Santiago de Compostela».

Actividades publicitarias y de marketing

En concreto, en el BOE se explica que ambas entidades se comprometen a llevar a cabo actividades de publicidad y marketing, así como de apoyo a la comercialización de dicha conexión aérea, enmarcando dicha iniciativa dentro del objetivo de promocionar el destino España en el mercado estadounidense, además de fortalecer «el posicionamiento de los destinos, productos y experiencias turísticas de España en torno a la citada ruta aérea».

Para ello, y al margen de que tanto Turespaña como la compañía estadounidense puedan poner en marcha otras acciones promocionales, se establece un presupuesto de un total de 173.380 euros (200.000 dólares), del que cada una aporta la mitad.

La publicación en el BOE distribuye esa cuantía entre el presente mes de agosto y septiembre para realizar campañas de marketing conjuntas en medios de pago, principalmente digitales, si bien también se podrán utilizar medios offline «cuando esté justificado por su eficacia y posibilidad de cuantificar los resultados».

Por un período de un año y con seguimiento mensual

Además, tanto United Airlines como Turespaña podrán proponer acciones promocionales en sus propios medios, en este caso con un presupuesto de 17.338 euros (20.000 dólares), si bien el contenido de la campaña deberá ser consensuado y aprobado por el Instituto de Turismo de España.

Se establece que el convenio tenga una duración de un año y que, para garantizar la buena marcha de su ejecución, se constituirá una comisión mixta de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al mes para revisar el plan de medios.

Se trata, por tanto, de una iniciativa encaminada a dar continuidad a una ruta sobre la que desde el Concello de Santiago se destaca que conseguirla para el aeropuerto Rosalía de Castro «foi un fito».

Una conexión de ida y vuelta para los gallegos

En cuanto a la valoración por parte de Raxoi con respecto a este convenio promocional, su portavoz y concejal de Turismo, Míriam Louzao, mostraba en declaraciones a EL CORREO GALLEGO su satisfacción por ello, al entender que refuerza la ruta y contribuirá a consolidarla.

Una ruta sobre la que, incidía la también edil de Capital Cultural, que «permite conectar co mercado estadounidense, que é o primeiro mercado turístico internacional para Santiago de Compostela e, por outro, tamén mellorou a conectividade da ampla comunidade galega que hai en Newark».

A ello se suma el hecho de que, tal y como apuntaba tras el aterrizaje del primer vuelo procedente de Nueva York en Santiago en mayo pasado el vicepresidente de operaciones de United Airlines, David Kinzelman, esta ruta permite a los viajeros poder conectar desde el aeropuerto de Newark con más de 120 destinos al otro lado del Atlántico.

Ya entonces adelantaba que la respuesta por parte de la demanda estaba siendo fuerte.

Ampliación de la oferta

A la espera de que se materialicen esas iniciativas promocionales en una oferta concreta, lo cierto es que Lavacolla está viendo reforzadas sus opciones de destino. Precisamente a finales de julio se anunciaba la apertura de dos nuevas conexiones internacionales directas, en este caso con Roma y Varsovia de la mano de Wizz Air, a las que se suman otras cinco nacionales hacia Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza, junto a las ya anunciadas anteriormente a Madrid, Bilbao y Valencia. La compañía formalizaba su compromiso con el aeródromo compostelano durante un encuentro en Raxoi en el que responsables de la aerolínea anunciaban también su intención de instalar una base operativa en el Rosalía de Castro.

En total, en estos momentos se puede viajar desde Santiago a catorce destinos nacionales, pero también a las ciudades de Ámsterdam, Bruselas, Cork, Dublín, Fráncfort, Marrakech, París, Basilea, Ginebra y Zúrich, además de a la mencionada Nueva York y a Londres.