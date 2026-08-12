Los viajes de fin de etapa cambian su rumbo en Santiago: las agencias digitales impulsan el Interrail y los 'Pasos de Ecuador' para celebrar el fin de etapa

Terminar el Bachillerato o la carrera son dos momentos clave en la vida de los jóvenes. De una manera u otra, todos tratan de celebrar el fin de etapa a su manera. Los grandes viajes fuera de nuestras fronteras son la opción escogida por muchos de los futuros adultos durante los últimos años.

Los adolescentes se despiden del colegio una vez concluyen el Bachillerato y ya es común que muchos grupos de amigos decidan embarcarse en una aventura por Europa. Hace años, lo normal era que la promoción hiciera una excursión a final de curso a algún lugar como Mallorca o PortAventura, pero, según las trabajadoras de la agencia de viajes Galitur, “ahora suelen hacer grupos de entre tres y seis personas y decidir entre ellos qué viaje hacer”.

Esta agencia gallega es una de las pioneras en la gestión del Interrail y solamente en este 2026 ha planificado el Interrail a aproximadamente 550 jóvenes, “llevamos entre 16 y 18 años organizando Interrailes y el número de chicos y chicas que quieren hacerlo ha aumentado exponencialmente durante los últimos años”, asegura la trabajadora de Viaxes Galitur.

Al medio millar de jóvenes que viajan con esta agencia hay que sumar a los que se lo organizan ellos mismos y a los que contratan a otras, tanto tradicionales como online. Mediante las redes sociales, agencias como Survivors o Waisting Time se dan a conocer entre jóvenes. Un ejemplo es el grupo de Elena Abalo que, junto a su grupo de 12 amigas, decidió hacer el Interrail este verano de la mano de una empresa que encontraron por Internet. Las santiaguesas descubrieron a su agencia a través de las redes sociales. Vídeos en TikTok y diferentes perfiles compartiendo sus experiencias fueron clave para que el grupo se decantara por esta opción.

El grupo de Elena en un canal en Ámsterdam. / Cedida

El grupo visitó Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Budapest y Split, y para organizar sus días por las capitales europeas, decidieron contactar con una agencia. Al contratarla, las estudiantes se libraron de la mayoría del trabajo: “Tú le dices a dónde quieres ir y ellos te montan el recorrido. Además, reservan los alojamientos más acordes tus preferencias, por ejemplo más cerca del centro o del casco histórico”.

Algunas de las cosas que más les llamaban la atención eran la flexibilidad y la libertad para los días de viaje: “Te pasan un PDF con ideas, con cosas que visitar, pero tú vas a tu bola”. Con los alojamientos y el itinerario definido por los trabajadores de la agencia, grupos como el de Elena solamente tenían que preocuparse por cómo llenar esos días. Pero no todos los jóvenes viajan con las mismas condiciones. Paula Gómez comenzará el próximo septiembre cuarto de carrera y, en la recta final de su etapa universitaria, todavía recuerda con cariño el Interrail que hizo con sus amigos hace tres años al terminar Bachillerato.

En el 2023 ya había agencias que se encargaban de planificar el Interrail, pero el grupo de amigos de Paula decidió repartirse el trabajo a principios de curso y organizarlo entre ellos. “Sí que sabíamos de otra gente que lo organizaba con una agencia, pero decidimos hacerlo nosotros mismos porque no queríamos pagar por algo de lo que nos podíamos encargar”, recuerda Paula. Para ella, esto fue lo mejor, porque así el viaje estaba hecho por y para ellos y al final, según cuenta, “nos salió todo como lo habíamos planeado”.

Las amigas de Paula Gómez durante su parada en Bruselas. / Cedida

El ‘nuevo’ Interrail

El pase del Interrail nació hace 54 años con la idea de que la juventud explorara el continente con bajo presupuesto. Durante los últimos años, la vocación de intercambio cultural sigue ahí, pero las formas de hacerlo han evolucionado. La mayoría de los viajeros prefieren llevar maleta antes que mochila y muchos albergues han sido sustituidos por pisos u hoteles. Para algunos de ‘la vieja escuela’ la esencia de estos viajes se está perdiendo, pero los que los hacen aseguran que “es una manera de ganar en tranquilidad, tanto nosotros como nuestras familias”.

Elena Abalo y sus amigas del colegio decidieron que, como algunas de sus hermanas mayores, el Interrail sería su viaje de cierre de etapa escolar. Las santiaguesas no querían ir a Mallorca o Malta como otros jóvenes en su misma situación y eligieron conocer Europa montadas en tren. Elena comentaba: “El Interrail te ofrece tantas cosas en tan poco tiempo, era una oportunidad de ver más sitios en un mismo viaje”.

Aunque otras generaciones aseguran que con esta nueva forma de hacer el Interrail se pierde la esencia del viaje, Elena asegura que ella no cambiaría nada de esta experiencia. La joven santiaguesa se queda con los paseos por las calles europeas junto a sus amigas y con lo vivido en ellas: “Llegar a la ciudad y dejar las cosas tal cual en el hotel para bajar a la calle. Era todo nuevo”. Los patinetes en Berlín o las bicicletas en Ámsterdam y cómo algunas de sus amigas se chocaban contra todo aquello que se encontraban en la calle son algunos de los recuerdos que Elena asegura que guardará para siempre.

Las agencias de viajes digitales, los nuevos motores de los ‘Pasos de Ecuador’

Hay agencias de viajes por Internet que se ocupan exclusivamente de organizar viajes del Interrail, pero la tendencia no se limita a los viajes de final de Bachillerato. También ha llegado a las celebraciones universitarias, donde muchas también se encargan de planificar los viajes de ‘Paso de Ecuador’.

Una vez los estudiantes de la USC llegan a la mitad del grado, muchos de ellos deciden celebrarlo con un viaje junto a sus compañeros de promoción. Desde la década de los 90, es tradición que los Pasos de Ecuador lleven a los estudiantes a cruzar el charco. 30 años después, muchas de las carreras siguen haciendo estos viajes y algunos de sus estudiantes se irán a finales de este mes a Riviera Maya o a Cancún. Los pasos de la USC de los grados de Farmacia, Enfermería y Derecho aterrizarán en México antes de empezar el nuevo curso y durante 9 días explorarán el país con las diferentes actividades que les ofrecen las agencias que contrataron.

Ya no hay tantos grupos de este tipo que contraten sus viajes en agencias tradicionales, sino que las que operan por Internet han ganado terreno. Sara Pérez forma parte del paso de Farmacia de este año y explica que, cuando estaban empezando a organizar su viaje de este año a la Riviera Maya, varias agencias se pusieron en contacto con los universitarios para ofrecerles sus servicios. “Al final todas ofrecían más o menos lo mismo. Acabamos escogiendo la nuestra porque incluía alguna actividad más”, explica la futura farmacéutica.

Juanra Gómez es un estudiante extremeño que está a punto de terminar el grado de Medicina en la USC y, hace dos años, viajó también a la Riviera Maya con sus compañeros de promoción. Y de la misma manera que con Sara, las agencias contactaron con el extremeño y sus compañeros: “Cada agencia nos hacía una oferta y mediante una votación escogimos a la que más nos convencía”.

Juanra Gómez y sus compañeros en su Paso de Ecuador. / Cedida

Dos años después de su viaje, Juanra asegura que volvería a tomar las mismas decisiones que en 2024. Para él, desde el momento en el que llegaron a la Riviera Maya vivieron cosas a las que no estaban acostumbrados. Juanra se acuerda de los pequeños cangrejos que vieron en la playa el primer día de su viaje, pero también de un despiste que acabó en anécdota.

Nada más llegar, el estudiante de Medicina recuerda que les dejaron claro que “México no era España” y que se dieron cuenta en el momento en el que a un amigo suyo se le olvidó la mochila en el autobús. Justo al volver de su viaje comenzaba el curso escolar y su compañero llevaba en la mochila el portátil y diferentes cosas que necesitaba para la carrera, por eso recuperarla era tan importante. Una vez consiguieron ponerse en contacto con el autobusero, les exigió que le pagaran por devolverle la mochila y les volvieron a repetir que “esto no es España, que aquí en México las cosas valen dinero”. Al final, todo quedó en un susto y los estudiantes llegaron a Santiago con todas sus pertenencias. Pero pese a todo, Juanra recalca que recuerda el viaje con mucho cariño, “sobre todo la excursión a Chichén Itzá y las mañanas en la piscina con mis amigos”.

Tanto para Juanra, como para Elena y Paula, el destino acaba siendo casi lo de menos. Lo que permanece es una buena organización para un viaje tranquilo y los días compartidos con sus amigos. Cada uno de ellos ha vivido un viaje diferente, pero todos ellos tenían el mismo objetivo: celebrar el final (o la mitad) de una etapa.