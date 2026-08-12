Wizz Air adelanta la apertura de su base en el aeropuerto de Santiago al 17 de diciembre

La compañía Wizz Air abrirá su nueva base en el aeropuerto de Santiago el próximo 17 de diciembre, un mes y medio antes de lo anunciado a finales de julio por los representantes de la aerolínea en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi. Desde el gobierno municipal señalan que con este adelanto de algo más de seis semanas respecto de la primera fecha prevista, la firma húngara contará con una importante operativa ya de cara a la Navidad y el comienzo del Año Santo 2027, con un impacto directo en el sector turístico tanto en las fechas festivas como en un mes de temporada baja.

Adelanto de rutas domésticas

La anticipación implica que, además de las rutas internacionales a Roma y Varsovia, que ya estaban a la venta la partir del 14 y del 1 de diciembre respectivamente, Wizz Air adelantará también a mediados del último mes del año la apertura de diferentes rutas domésticas. En concreto: el 17 de diciembre comenzarán las rutas a Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza, el 18 empezarán a operar vuelos a Gran Canaria, y el 19, a Fuerteventura.

Antes, a principios de noviembre llegará Wizz Air al Rosalía de Castro con la apertura de tres rutas a destinos nacionales: Valencia y Bilbao el 2 de noviembre, y Madrid, el 3 de noviembre. En total, a partir de la apertura de la base ya el 17 de diciembre, la aerolínea contará para Navidad, enero y febrero, los principales meses de temporada baja en la ciudad, con un total de 10 rutas, dos internacionales y ocho domésticas, apostando por Santiago como destino turístico durante todo el año.

El anuncio del adelanto de la apertura de la base en Santiago viene acompañado del lanzamiento de nuevas conexiones internacionales de Wizzair desde Madrid, Barcelona y Valencia hacia Rumanía y Moldavia. Por ello, Vera Jardan, portavoz de la aerolínea, valoró que "estamos dando a los viajeros españoles un acceso sin precedentes a viajes aéreos sostenibles y de bajo coste justo antes de la temporada festiva".

Louzao: "É unha moi boa nova"

La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, destacó que "é unha moi boa nova que se vaian adiantar as datas e que poidamos xa gozar dese avión basado desde decembro deste ano. É a confirmación da boa recepción que está tendo a chegada de Wizz ao Rosalía de Castro, así como o bo comportamento que en xeral están tendo as diferentes rutas que operan nesta temporada de verán, incluídas as novidades de Nova York con United Airlines, Marrakech con Vueling, Amsterdam con KLM ou Cork con Aer Lingus".

Así, Louzao hizo hincapié en que "desde o Concello de Santiago levamos moito tempo traballando para que a conetividade tan relevante que xa temos este verán se manteña na temporada de inverno, tamén en diversificar as compañías do Rosalía de Castro, e esta nova de hoxe de Wizz Air é moi positiva nese sentido". La concelleira añadió que desde Turismo de Santiago "seguimos traballando con todas as compañías para mellorar a conetividade do noso aeroporto".