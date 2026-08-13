Amyl and the Sniffers arrasan en Santiago: entradas agotadas para su concierto en la sala Capitol

El grupo australiano Amyl and the Sniffers arrasan en su actual gira. Han agotado con varios días de antelación las cerca de 800 entradas a la venta para su concierto en Santiago y también las 4.000 que salieron para sus dos citas barcelonesas.

Tres llenos seguidos

El eco de Amyl and the Sniffers crece con el inimitable liderazgo de su cantante, Amy Taylor. Agotaron además ya hace días los tickets para su concierto en Santiago el domingo 16 de agosto y también para las actuaciones del 18 y 19 de agosto en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona (con aforo para 2.000 personas por día), parte de un verano donde el 27 de agosto estrenan en salas de cine un atípico documental, "Truth Or Consequence", que refleja un concierto cuyo set list se baña de country, show grabado en un local mexicano de Los Angeles (EEUU) llamado El Coyote, eje también de un álbum en directo con 13 temas que sale a primeros de septiembre.

Vitalidad, feminismo y chulería

Por su actitud en escena con una mezcla de vitalidad, feminismo y chulería algo histriónica, Amy Taylor va camino de ser un nuevo icono del punk rock, más tras el papel de teloneros en Australia que les asignaron los todopoderosos AC DC durante el pasado 2025. Además, Amy ya ha logrado la atención de medios anglosajones mainstream como "Playboy" o "Rolling Stone" y el eco de sus shows en escena no para de crecer. Ya suman 1,1 millones de oyentes al mes en Spotify donde "Hertz" acumula más de 36 millones de escuchas canciones lo que convierten a ese trallazo en uan de sus canciones más representativas.

Amy Taylor, a la voz, comparte Amyl and the Sniffers con Declan Mehrtens a la guitarra (y coros), Bryce Wilson a la batería (y coros) y Gus Romer al bajo. Sumán más de 200.000 personas suscritas a su canal de Youtube, donde el vídeo del tema "Some Mutts (Can't Be Muzzled)" supera los 7,7 millones de visualizaciones y el de "Guided By Angels", los 7,2 millones, junto a otros clips de eco millonario .

Tienen 780.000 followers en Instagram.

Cercana al estilo de Courtney Love y Juliette Lewis

Amy Taylor, pura adrenalina en acción en directo, bebe del estilo de Iggy Pop y de referetes más cercanos como Courtney Love y Juliette Lewis (que llegó a actuar en Santiago, en un notable bolo en el Multiusos Fontes de Sar en eel año 2020 en el llamado Help Concert),

Noticias relacionadas

Naturales de Melbourne, Amyl and The Sniffers debutaron en 2019 con un disco homónimo pero la pandemia coró las alas de su vuelo inicial y recuperaron el aire con "Comfort Me", lanzado en 2021 y con el posterior "Cartoon darkness", el álbum que fue su trampolín a nivel internacional.