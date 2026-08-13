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Área Sanitaria de Santiago y Barbanza

Un corte de luz en el Concepción Arenal de Santiago obliga a reprogramar la actividad asistencial

Desde Gerencia del CHUS se cifra en unas 300 las personas afectadas, a las que se atenderá con nueva cita en los próximos días

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago sufrió a primera hora un corte del suministro eléctrico.

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago sufrió a primera hora un corte del suministro eléctrico. / Jesús Prieto

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Koro Martínez

Koro Martínez

Santiago

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago ha sufrido a primera hora de la mañana de este jueves un corte de luz que obstaculizó su actividad asistencial habitual, si bien en torno a las 11:30 horas se ha ido recuperando el suministro eléctrico, según se informa desde la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza.

Ante esta incidencia, indica que se procedió a organizar un filtro en la entrada del ambulatorio para someter a los pacientes a un triaje, de forma que se consiguiera minimizar al máximo el impacto asistencial como consecuencia del corte de luz.

Triaje en base a la prioridad

En concreto, se señala a EL CORREO GALLEGO que se llevaron a cabo las extracciones para analíticas urgentes, aquellas que están relacionadas con una patología oncohematológica o que se habían solicitado para una cita hospitalaria al día siguiente. La atención se prestó en base a la situación de cada usuario de este centro de salud, llevándose a cabo las curas pertinentes y prestando atención a los afectados con patologías que no podían esperar, además de derivarse a otros dispositivos a aquellas personas que así lo precisaban.

Los pacientes que no pudieron ser atendidos a lo largo de la mañana, recibirán la asistencia en los próximos días en función de la prioridad, si bien será necesario que llamen al ambulatorio para ser recitados. Pacientes que la gerencia cifra en unos trescientos, y que como consecuencia de la falta de suministro eléctrico no pudieron mantener su cita, ya fuera con personal médico, con enfermería, con trabajo social o con el servicio de nutrición.

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Ante este contratiempo, Gerencia agradece también el trabajo realizado por todo el personal del Concepción Arenal, sí como su rápida y eficiente respuesta para minimizar al máximo su impacto.

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