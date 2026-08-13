El barrio de Sar en Santiago se prepara para sus fiestas grandes: "Aquí coñecémonos practicamente todos, somos como unha gran familia"

El barrio compostelano de Sar ya cuenta las horas para vivir uno de los momentos más esperados del año en esta zona de Santiago: sus fiestas patronales, que se desarrollarán durante tres jornadas, del sábado 15 al lunes 17 de agosto. Tres días en los que la tradición religiosa volverá a compartir protagonismo con la música, las actividades populares y las propuestas dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades.

La programación arrancará el sábado con la Festa na Honra da Nosa Señora, continuará el domingo con la celebración de San Roque y llegará a su fin el lunes con los actos dedicados a Santa Mariña. Un calendario que mantiene el carácter tradicional de estas celebraciones, con rosarios, misas solemnes, pasacalles y sesiones vermú, pero que también incorpora diferentes actividades lúdicas y una amplia programación musical.

Las tres jornadas estarán acompañadas por charangas, bandas de música y orquestas, que serán las encargadas de poner ritmo tanto a las sesiones vermú como a las verbenas nocturnas. A ello se suman propuestas deportivas y de ocio, con actividades pensadas para distintos públicos y un Día del Niño como cierre de las fiestas.

Desde la comisión de fiestas (Eu de Sar de toda a Vida) reconocen que este año, el último que organiza la comisión actual, no hay grandes novedades en el programa. Y, precisamente, esa es parte de la esencia de unas celebraciones que llevan años formando parte de la vida del barrio: "Son as festas tradicionais, son as festas de todos os anos, de toda a vida, e é un pouco por conservar tamén esa tradición e siga sendo así", explican.

"Somos como unha gran familia"

Más allá de las actuaciones y actividades concretas, desde la comisión destacan especialmente el componente vecinal de los festejos. Aunque, como señalan, las celebraciones de agosto tienen menos repercusión fuera del barrio que otras citas, como las fiestas de febrero, para quienes viven en Sar tienen un significado especial. "Son tres días de festa, de xuntarse coa familia, de xuntarse cos veciños e de ver á xente que realmente é do barrio, e iso é bonito", señalan.

Además, desde la comisión destacan las fiestas de agosto como "as festas grandes de todo o ano" para el barrio y reivindican su carácter familiar y cercano: "Ao final aquí coñecémonos practicamente todos, somos como unha gran familia".

Ambiente en las fiestas de Sar el pasado año / Antonio Hernández

La comisión busca relevo después de las fiestas

Estas fiestas tendrán además un componente especial para la actual comisión organizadora. Después de tres días de celebraciones, el grupo dejará el testigo a una nueva comisión: "Con estas festas remata a nosa comisión, polo que dende aquí animamos a toda a xente a que colla o relevo e que manteña viva esta tradición".

Sábado 15: Sar inaugura sus fiestas en honor a Nuestra Señora

La primera jornada de las fiestas comenzará desde primera hora de la mañana. A las 10.00 horas, el tradicional disparo de 21 bombas dará el pistoletazo de salida a la programación, acompañado de un pasacalles a cargo de Charanga Os Celtas, O Son do Viso y A.F. Colexiata do Sar, que recorrerán el entorno para anunciar el inicio de las celebraciones.

La mañana tendrá un marcado carácter religioso. A las 11.30 horas se celebrará el rosario en honor a Nuestra Señora, con salida desde el Convento de la Enseñanza, mientras que a las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne.

Una vez finalizados los actos religiosos, la música tomará el relevo. La Banda de Música Municipal de Calo ofrecerá un concierto antes de dar paso a la sesión vermú, que estará amenizada por Dúo Ibiza, una propuesta pensada para prolongar el ambiente festivo durante el mediodía.

La actividad continuará por la tarde con una de las citas más populares del programa. A las 17.30 horas se celebrarán los partidos de solteras contra casadas y, media hora después, a las 18.00 horas, será el turno de solteros contra casados.

La primera jornada concluirá con una verbena nocturna a partir de las 22.30 horas, que contará con las actuaciones de Galaxia y Dúo Ibiza.

Domingo 16: San Roque toma el relevo

La programación continuará el domingo 16 de agosto con la Festa na Honra a San Roque, una jornada que volverá a combinar los actos religiosos con la música y las actividades populares.

A las 10.00 horas, un nuevo disparo de 21 bombas anunciará el comienzo de los actos, acompañado nuevamente por Charanga Os Celtas, O Son do Viso y A.F. Colexiata do Sar.

El programa religioso continuará a las 11.30 horas con el rosario en honor a San Roque, que partirá desde el Convento de la Enseñanza. Una hora después, a las 12.30 horas, se celebrará la misa solemne.

Tras los actos religiosos, la jornada continuará con una nueva sesión vermú. En esta ocasión será Charanga BB+ la encargada de poner música al mediodía y mantener el ambiente festivo en el barrio.

La tarde estará dedicada a una propuesta de carácter más tradicional y participativo. A las 17.30 horas se celebrará un torneo de llave para socios y socias, una actividad que permitirá prolongar la jornada festiva hasta la llegada de la noche.

El domingo terminará con una nueva verbena. Desde las 22.30 horas, Soprano y Grupo Bomba serán los encargados de poner música a la noche en el Sar.

Cartel Fiestas de Sar 2026 / Comisión de Festas de Sar

Lunes 17: Santa Mariña y un cierre pensado para los más pequeños

El lunes 17 de agosto llegará la última jornada de las fiestas patronales, dedicada a Santa Mariña. El programa volverá a comenzar a las 10.00 horas con el disparo de 21 bombas y un pasacalles protagonizado en esta ocasión por O Son do Viso y A.F. Colexiata do Sar.

Los actos religiosos se trasladarán a O Viso. A las 11.00 horas se celebrará el rosario en honor a Santa Mariña, mientras que a las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne en la capilla de Santa Mariña.

La celebración continuará después con una nueva sesión vermú, que estará amenizada por Obice Capital, antes de dar paso a las actividades de la tarde.

Uno de los momentos especialmente dirigidos a las familias llegará a las 17.30 horas con el Día del Niño, que contará con Infantilandia. La propuesta permitirá que los más pequeños también tengan su propio espacio dentro de las celebraciones patronales antes de que las fiestas encaren sus últimas horas.

El punto final llegará por la noche. A partir de las 22.30 horas, Metrópolis y la disco móvil Impacto serán los encargados de cerrar tres días de celebraciones en el barrio compostelano del Sar.

Noticias relacionadas

De esta forma, el programa de 2026 mantiene el equilibrio entre tradición y ocio, con los actos religiosos como eje de las fiestas y una programación paralela pensada para llenar de actividad las calles del barrio durante todo el fin de semana y el lunes festivo.