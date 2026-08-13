Turespaña y United destinarán 200.000 dólares al vuelo Santiago-Nueva York, que no ha superado el 75% de ocupación

Nuevo espaldarazo económico al aeropuerto de Santiago para asentar nuevas rutas. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y United Airlines han suscrito un convenio por valor de 400.000 dólares (unos 346.710 euros al cambio actual) para la promoción comercial de las rutas que la compañía americana tiene de Nueva York a Bilbao y Santiago de Compostela, estrenada este pasado mes de mayo.

El histórico acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado fija una estrategia que mezcla las campañas de márketing y publicidad multicanal —con el entorno digital y soportes de pago como prioridades— y un objetivo cuantitativo: descentralizar las llegadas de viajeros de alto impacto económico hacia el norte peninsular. Hasta ahora todos ellos debían pasar por los hubs de Madrid, Barcelona u Oporto, que cuenta con un auténtico puente aéreo. Sin embargo, en una decisión inédita el Gobierno central pagará directamente con las aerolíneas el apoyo a estas rutas.

La ruta con Bilbao fue estrenada ya la pasada primavera y se ha mantenido en la parrilla de United para este verano. En el caso de la gallega, no solo supone recuperar este histórico enlace casi tres décadas después. El hecho de estar operada con el Boeing 737 Max 8 la convierte en la ruta más larga de la compañía con este modelo de aeronave de pasillo único. Sin embargo, por ahora los resultados de explotación no son los mejores.

Entre el 28 de mayo y el 31 de julio Aena contabilizó 56 operaciones (28 por sentido) y 9.296 plazas hacia el aeropuerto de Newark, que si bien está en Nueva Jersey da servicio también a la Gran Manzana. Los 7.031 pasajeros registrados arrojan una ocupación media del 75,63%, casi diez puntos por debajo de lo habitual en este tipo de corredores según los datos de Iberia y otras operadoras.

En julio elevó su uso hasta casi el 84%, si bien es cierto que coincidió con el Mundial de fútbol y el pico de peregrinos en el Camino de Santiago. Fuentes del sector cuestionaban que, de mantenerse estos resultados, pudiera repetirse el próximo verano la conexión; aunque ahora contará con un importante apoyo económico del Gobierno.

Actividades publicitarias y de marketing

En concreto, en el BOE se explica que ambas entidades se comprometen a llevar a cabo actividades de publicidad y marketing, así como de apoyo a la comercialización de dicha conexión aérea, enmarcando dicha iniciativa dentro del objetivo de promocionar el destino España en el mercado estadounidense, además de fortalecer «el posicionamiento de los destinos, productos y experiencias turísticas de España en torno a la citada ruta aérea».

Para ello, y al margen de que tanto Turespaña como la compañía estadounidense puedan poner en marcha otras acciones promocionales, se establece un presupuesto de un total de 173.380 euros (200.000 dólares), del que cada una aporta la mitad.

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La publicación en el BOE distribuye esa cuantía entre el presente mes de agosto y septiembre para realizar campañas de marketing conjuntas en medios de pago, principalmente digitales, si bien también se podrán utilizar medios offline «cuando esté justificado por su eficacia y posibilidad de cuantificar los resultados».