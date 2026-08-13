Cubiertas las 960 plazas en residencias de la USC, con precios que oscilan entre 46 y 292 euros

Las personas beneficiarias de alguna de las 960 plazas de alojamiento en residencias universitarias con las que cuenta la USC para el próximo curso académico respirarán, a buen seguro, un poco más tranquilas, una vez dada por cerrada la convocatoria ordinaria y tras la que la Universidade de Santiago avanza que no publicará nuevas resoluciones con asignación de plazas, una vez cubiertas todas las disponibles.

Procederá, en el caso de que se produzca alguna renuncia a este tipo de solución habitacional en el mes de septiembre, a comunicar la situación a todas aquellas personas que confirmaron que querían seguir permaneciendo en la lista de espera de la última resolución.

Por de pronto, quienes fueron admitidos en la publicación del tercer movimiento de lista de espera y cambios de centro dada a conocer este miércoles, 12 de agosto, tienen de plazo hasta hoy para formalizar la fianza de la reserva, al igual que aquellas personas que se decanten por mantener la esperanza de lograr una plaza en una residencia universitaria de la institución compostelana hasta el último momento tendrán también que confirmar su permanencia en la lista de espera antes de que remate este jueves.

La demanda supera ampliamente la oferta

Se trata de una opción de alojamiento muy demandada en los últimos años por los estudiantes de la USC en sus diferentes fases formativas, hasta el punto de que las solicitudes acostumbran a duplicar ampliamente la oferta existente en cada una de las convocatorias. Y es que al preocupante problema del acceso a la vivienda que afecta a la ciudadanía en general, y que en el caso de Santiago ha llevado a ser declarada zona de mercado residencial tensionado por la escasa oferta de soluciones habitacionales y el elevado precio de los alquileres, tampoco escapa la comunidad universitaria.

Buena prueba de ello son también las interminables colas que cada verano guardan ante las diferentes inmobiliarias de la ciudad aquellos estudiantes que deciden compartir piso durante el curso, en busca de alojamiento con unas mínimas condiciones y a un precio lo más asequible posible.

La mayoría de plazas residenciales, para estudiantes de grado

En el caso de las residencias universitarias, de las 960 plazas ofertadas, la inmensa mayoría se reservan para los alumnos de grado, 856 en total; mientras que a quienes tienen necesidades educativas específicas por una discapacidad se destinan 48, de ellas 13 en habitación adaptada; siendo 30 las ofrecidas para los matriculados en un máster, 21 para el estudiantado de programas de doctorado a tiempo completo e investigadores en formación, y 5 para los de cursos de posgrado propios.

En cuanto a los precios que cada residente tiene que desembolsar, las cifras varían entre los 46 euros mensuales de la habitación doble compartida para aquellas personas con una renta personal disponible de hasta 2.500 euros, y los 292 por una individual para aquellos con una renta desde 9.000 euros. En este caso, y tal y como se explica en la información sobre esta convocatoria de la USC, es la «cuota del estudiantado becario del Ministerio de Educación, con el componente de residencia por curso académico en régimen de dedicación a tiempo completo».

El precio depende de la renta personal disponible

También se aclara que la renta personal disponible se calcula según la puntuación económica publicada en las bases de la convocatoria ordinaria de plazas del sistema universitario residencial, «aprobadas por el Consejo de Gobierno el 30 de abril de 2021 y modificadas el 30 de marzo de 2023».

Para los universitarios que están en la parte más baja de esa renta, la tarifa por una habitación individual es de 62 euros; cuantía que sube hasta los 97 para quienes disponen de entre 2.500, 01 y 3.800 euros (74 si es compartida); 124 si la renta asciende a entre 3.800,01 y 5.050 euros (104 la doble); 160 euros si es de entre 5.050,01 y 6.500, con la compartida a un precio de 140 euros, y 171 en esta modalidad de alojamiento para una renta de entre 6.500,01 y 8.999,99, siendo el precio de la individual los 292 euros ya mencionados.

Noticias relacionadas

Colegios mayores y residencias

Las plazas con las que en la actualidad cuenta la Universidade de Santiago son los colegios mayores Fonseca, Rodríguez Cadarso y San Clemente, junto a las residencias universitarias Burgo das Nacións, Monte da Condesa y Jesús Bal y Gay, esta en Lugo. Junto a ellas, pero fuera del Sistema Universitario de Residencias de la USC, también ofrecen alojamiento a universitarios los colegios mayores Xelmírez y San Agustín, así como la residencia Lemonade Fresh Living en el campus de Santiago, mientras que en el de Lugo está la residencia universitasria Abeiro.