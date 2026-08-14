La casa de lujo más visitada de Galicia está en Santiago y cuesta 3,5 millones

Piscinas infinitas frente al Mediterráneo, villas con vistas al océano o áticos a pocos pasos del Palacio Real compiten cada verano por atraer las miradas de quienes recorren los escaparates inmobiliarios sin necesidad de tener intención de comprar. En Galicia, sin embargo, la propiedad de lujo que más interés ha despertado está en pleno casco histórico de Santiago. Se trata del Pazo dos Irlandeses, también conocido como Pazo de Ramirás, un inmueble de 1.818 metros cuadrados que se vende por 3,5 millones de euros y que se ha convertido en la vivienda de más de un millón de euros más visitada de la comunidad en idealista durante este verano.

La posición del edificio compostelano aparece en una recopilación elaborada por el portal inmobiliario con las propiedades de lujo que más consultas han recibido en los últimos meses. Idealista recoge tanto las diez viviendas que encabezan las visitas en España como la más consultada en cada comunidad autónoma. En Galicia, la elección de los usuarios lleva directamente hasta Santiago y los 3,5 millones del Pazo dos Irlandeses.

Uno de los dormitorios del Pazo dos Irlandeses / 247 Real Estate

El inmueble se encuentra a escasos metros de la Catedral y está lejos de responder a la imagen habitual de una vivienda de lujo de nueva construcción. El atractivo está precisamente en su carácter histórico y en unas dimensiones poco comunes en el centro de Compostela. Sus 1.818 metros cuadrados construidos se reparten entre cuatro viviendas independientes —la principal supera los 500 metros cuadrados—, oficinas, locales comerciales y otros espacios auxiliares.

En conjunto dispone de unas 20 estancias y conserva numerosos elementos asociados a su pasado señorial y a su etapa como Colegio de los Irlandeses. La gran escalinata de piedra es uno de los espacios más llamativos del interior, junto con los salones de techos altos, las carpinterías antiguas y las antiguas aulas de madera. En el exterior mantiene también elementos característicos como la piedra trabajada de la fachada, los balcones de hierro y un escudo situado en la parte central.

El jardín interior del Palacio de los Irlandeses. / 247 Real Estate

La propiedad está planteada como un inmueble susceptible de diferentes proyectos, desde una rehabilitación residencial hasta una inversión de carácter patrimonial, siempre en un enclave singular del casco histórico compostelano. Y aunque su precio lo sitúa muy lejos del mercado residencial convencional, las consultas registradas este verano lo han colocado por delante del resto de las viviendas de lujo anunciadas en Galicia.

Escalinata del Pazo dos Irlandeses / 247 Real Estate

Villas, áticos y casas frente al mar

El fenómeno no es exclusivamente gallego. Idealista señala que buscar viviendas que están fuera del alcance económico del usuario se convierte para muchos en una forma de entretenimiento, especialmente durante los meses de verano. De ahí el interés que generan mansiones, villas y pisos singulares de distintos puntos de España.

La vivienda que más visitas acumula en el conjunto del país está en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Se trata de una villa de 635 metros cuadrados situada en San Agustín-Bahía Feliz y valorada en 3,2 millones de euros. Sus grandes ventanales ofrecen vistas al océano y la propiedad dispone de cinco dormitorios, piscina privada, jacuzzi, solárium y gimnasio en el sótano.

Tras ella aparece una propiedad muy diferente. El segundo puesto corresponde a un piso de 1,25 millones de euros en el casco antiguo de Palma de Mallorca, instalado en lo que fue el ala lateral de la histórica Iglesia de Santa Fe. La vivienda, reformada en 2025, suma 178 metros cuadrados, dos dormitorios con baño propio y una terraza privada de 27 metros. Uno de sus rasgos más particulares son los techos abovedados, que alcanzan casi seis metros de altura en el salón.

Madrid concentra las dos siguientes posiciones. Un ático de 148 metros cuadrados en el barrio Imperial, próximo al Palacio Real, ocupa el tercer lugar con un precio de 1,175 millones. Cuenta con una terraza de 60 metros cuadrados, domótica, piscina comunitaria y garaje. El cuarto puesto corresponde a un ático-dúplex de 171 metros cuadrados en Aravaca, anunciado por 1,125 millones, con solárium-terraza y acceso a una urbanización con gimnasio, piscina y pistas deportivas.

La quinta vivienda que más curiosidad genera lleva de nuevo hasta la costa. En Jávea, Alicante, una villa levantada sobre el acantilado de Cala Ambolo alcanza los 3,8 millones de euros. Tiene 342 metros cuadrados en una parcela de 1.493, cuatro dormitorios, piscina infinita, sauna, gimnasio panorámico y cocina exterior con barbacoa, además de vistas al Mediterráneo y a la Isla del Descubridor.

Las siguientes posiciones del listado nacional se reparten entre Marbella, Madrid, Altea y Málaga, con viviendas cuyos precios oscilan entre los 1,19 y los 3,65 millones de euros.

Noticias relacionadas

El Pazo dos Irlandeses no consigue entrar en esas diez propiedades más consultadas de toda España, pero el resultado cambia cuando el foco se pone en Galicia. Entre las viviendas de lujo anunciadas en la comunidad, ninguna ha despertado este verano más interés que el histórico edificio compostelano, que con sus 3,5 millones de precio de salida convierte el casco histórico de Santiago en el principal escaparate gallego de esta particular carrera inmobiliaria.