Llega al Campus Sur el mayor festival de música urbana de Santiago: más de 20 artistas, grafitis y gastronomía

Los jóvenes de Santiago ya tienen plan para este septiembre: un macrofestival con más de una veintena de artistas del género urbano, que pondrán a bailar a todo el que se acerque el próximo jueves 24 al Campus Sur.

Se trata del Compostela Urban Fest, organizado por la Comisión de Festas de Compostela, que promete ser "el mayor festival de cultura urbana" de la ciudad. DKprichos, Nano Mz, Alddara, Xmaseda y Berra encabezarán un cartel que incluirá todo un paquete de actividades alrededor de este estilo, desde actuaciones en directo hasta DJs, espectáculos de baile urbano y foodtrucks para tomar algo entre concierto y concierto.

El evento comenzará a las 16.00 horas y se extenderá a lo largo de la tarde para que los jóvenes y todas las personas apasionadas por la cultura urbana puedan disfrutar de todo lo que ofrece este "festival moderno e innovador". Además de la música, los organizadores han anunciado que el festejo contará con una zona dedicada al arte del grafiti y otra con merchandising y marcas locales, en la que los asistentes podrán hacerse con un recuerdo de la que ya se ha convertido en una de las primeras citas musicales del otoño.

DJ Ferre, en una actuación. / @ferre_dj

Así será el Compostela Urban Fest

Este ciclo de conciertos permitirá arrancar el nuevo curso lectivo con un cartel repleto de artistas emergentes de la música urbana. Empezando por DKpricho, uno de los nombres que está creciendo en la escena con temas como Se pega o Sempre son malo; y siguiendo con Nano Mz, que compartirá algunos de sus mayores hits como Malito o La más guapa del sur.

El pop urbano de Alddara, Xmaseda y Berra cerrarán las actuaciones principales del programa, en el que también se podrá disfrutar de la música de AK Villar, CBlode, Candï, DJ Ferre y DJ Iván. Otro de los que subirá a escena será Eighteen, que interpretará las composiciones de su último disco Iksbeumksm frente al público compostelano, y Emilikbron, que añadirá a la tarde su famoso 'perreo'.

El cartel lo completan otros nombres conocidos de la escena como Esedekaa, Kutre Society, La Soni, MRT y L3nny. Quienes acudan al Campus Vida también podrán gozar del directo de PekechoGZ y Puropuré, así como de los ritmos house de YakobMusic.

Las entradas para asistir pueden adquirirse en la página web de la Comisión de Festas de Compostela, donde ya se han agotado en menos de un día las dos primeras tiradas a 5 y 8 euros respectivamente. Las actualmente disponibles están a la venta por un precio de 12,82 euros.

"El mejor jueves universitario de Santiago"

Desde la Comisión de Festas de Compostela esperan que este nuevo festival de música sirva para darle la bienvenida al estudiantado de la USC con lo que ya definen como "o mellor xoves universitario de Santiago". Y también para dinamizar la ciudad y propiciar el encuentro de los vecinos en los barrios y las calles.

La cita llegará después de otra de las actividades que los organizadores han preparado para septiembre, la I Romaría Picheleira, una gran comida popular que se celebrará en la explanada de Salgueiriños. Esta tendrá lugar el día 5 y espera reunir a alrededor de 400 personas.