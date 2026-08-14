MÚSICA
Concierto de Saibran en Santiago: "Estaría ben facer outro festival como o Feito A Man en inverno"
El proyecto Saibran, liderado por Cibrán García, ofrecerá un concierto gratuito en San Martiño Pinario como parte del festival Feito A Man
«Buenas tardes, aquí el abogado de Donald Trump, o cambia la letra de su nuevo single o le demandamos». Y Cibrán García (Santiago, 1991) responde: «Non vou tocar nin unha coma», suelta resuelto el líder de Saibran tras la broma incial que abre la charla. Aludimos a "Agarrados bailando", corte bailongo con aire de bachata bañada en electrónica y una divertida alusión al presidente de los Estados Unidos, un tema grabado con Conjunto Amistá (proyecto compostelano de Julián Sobrino y Brais Lobato) y publicado por Raso Estudio.
«Conjunto Amistá xa fixeron con Boyanka Kostova a ranchera 'Fóra da lei' e tamén colaboraron con Ortiga, son xente coñecida nosa e como eles traballan xa para gravar un novo disco, chamáronme para facer unha colaboración e como eu sempre estou disposto a facer música, gravamos xuntos ese tema. A idea da letra de 'Agarrados bailando' era unha cousa que eu traía de casa e, entre todos, rematamos a canción coa colaboración tamén de Roberto Ferradáns como produtor musical», aclara Cibrán García.
Saibran, proyecto personal de Cibrán García que va más allá de su alma rapera, gira para mostrar los temas del disco "Atardecer harmonioso con gotas de primavera" (Tremendo Audiovisual, 2026), proyecto que comparte con Julián Goicoa al bajo y Fiz García a la batería (integrantes de Mundo Prestigio). Saibrán dan un concierto este viernes 14 de agosto en San Martiño Pinario (22.15 h.) dentro del festival Feito A Man, con entrada libre.
«Neste concerto en Santiago como no resto, imos os tres pero neste caso é moi probable que fagamos algunha colaboración sorpresa», cuenta Cibrán.
Nexo con el chef Pepe Solla
Dicho disco incluye temas como "Cubata en vaso de tubo", corte de aire funky y alma noctámbula; momentos arembi enredados en rap como "Durmir é para covardes" (alude al Bar Tolo) o "Tarde", divertido track donde colabora el también compostelano Dj Mil.
«Este é un disco máis orgánico e máis repousado que os que fago con Boyanka Kostova, é un disco máis persoal e na xira de presentación estamos tendo moito traballo neste verán. Estiven no festival PortAmérica, nos especiais que fai o chef Pepe Solla, que aínda que é máis de rock e de pop, gústalle apostar polas novas propostas musicais e como temos boa relación, falei con el sobre o disco para facer algo e... estivo moi ben».
La nueva actuación Saibran en Compostela es parte del Feito A Man, una programación con citas de entrada libre en rincones de la zona monumental organizada por la asociación cultural Cidade Vella y el Concello de Santiago, con el patrocinio de la Deputación da Coruña
«O Feito a Man, agora mesmo, polas circunstancias que temos na escena musical de hoxe en Santiago, que é bastante precaria, e onde hai poucos espazos para proxectos que necesitan proxección e ir crecendo, é un festival aínda máis necesario. Penso que podería facerse un festival similar en primavera ou mesmo en inverno porque os turistas veñen e van pero a xente que vive en Santiago necesita tamén apostas culturais e eu apoiaría a causa de traballar para facer un evento similar ao Feito A Man noutras épocas do ano», indica Cibrán García sobre un debate que resuena en varias partes de la ciudad.
- Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
- Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar
- No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
- Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
- Una panadería de Santiago se cuela entre las mejores de España: 'Empecé vendiendo hamburguesas en Venezuela
- Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi