El fin de semana más verbenero de Galicia: las fiestas que tienes que conocer cerca de Santiago

Si hay un fin de semana en Galicia marcado en rojo en el calendario para los más verbeneros, es el del 15 de agosto.

Durante estos días, Galicia vuelve a concentrar decenas de celebraciones, muchas de ellas en torno a la festividad de San Roque. Resulta prácticamente imposible encontrar una parroquia, pueblo o ciudad gallega que no tenga algún motivo para celebrar durante este finde.

Para quienes buscan plan sin alejarse demasiado de Santiago, el calendario ofrece numerosas alternativas. Melide, Marrozos, Ames, Ordes, Rianxo, Betanzos o Vilagarcía concentran algunas de las citas más interesantes y cercanas a Compostela de este fin de semana.

Sin salir de Santiago

Las Festas do Sar se postulan como la mejor alternativa para quienes quieran disfrutar de un ambiente festivo sin salir de Santiago.

El barrio compostelano de Sar celebrará sus fiestas del 15 al 17 de agosto, en honor a Nosa Señora, San Roque y Santa Mariña. La programación combina actos religiosos, pasacalles, música, actividades infantiles, competiciones populares y grandes verbenas.

La jornada del sábado 15 arrancará con el tradicional disparo de 21 bombas y un pasacalles, seguido de los actos religiosos, un concierto de la Banda de Música Municipal de Calo y una sesión vermú con Dúo Ibiza. Por la tarde llegarán los populares partidos de solteras contra casadas y solteros contra casados, antes de la verbena nocturna con Galaxia y Dúo Ibiza.

El domingo 16, dedicado a San Roque, volverán los pasacalles y actos religiosos, seguidos de una sesión vermú con Charanga BB+. Por la tarde habrá un torneo de llave y, para cerrar las fiestas, una verbena desde las 22.30 horas con Soprano y Grupo Bomba.

Por su parte, la parroquia de Marrozos también celebra sus fiestas patronales entre este sábado 15 y el lunes 17 de agosto con actos religiosos, pasacalles, actividades para los más pequeños, sesiones vermú y grandes verbenas con las agrupaciones de A Cirema, Unión y Fuerza, Euforia, D'Noche, Bomba y Finisterre.

Cartel de las fiestas de Marrozos / Cedida

Fiestas de Trasmonte, en Ames

La parroquia de Trasmonte, en Ames, recupera este fin de semana el ambiente festivo con una celebración muy especial: la segunda edición de sus fiestas después de que se retomasen tras dos décadas de inactividad.

Los festejos arrancan este viernes 14 de agosto a las 22.00 horas con el Trío Manhattan y la disco móvil Impacto. Pero será el sábado 15 cuando llegue la jornada grande, con misa solemne a las 13.15 horas y una sesión vermú desde las 14.30 horas amenizada por The Voice.

La tarde estará centrada en los más pequeños de la casa, con una búsqueda del tesoro a partir de las 20.00 horas. Ya por la noche, desde las 23.00 horas, llegará la gran verbena popular con Fabrik y el Trío Alborada.

El domingo 16 continuará la programación con una nueva misa solemne y una sesión vermú a las 14.00 horas con Deluxe. El broche final llegará por la noche, a partir de las 21.00 horas, con el grupo gallego Broken Peach, que pondrá el toque rock a estas fiestas recuperadas.

Cartel de las fiestas de Trasmonte de Ames / Cedida

Ordes, verbena y fuegos artificiales

Ordes también celebra sus fiestas patronales en honor a Santa María y San Roque con un fin de semana lleno de actividades. El sábado 15, Día de Santa María, habrá pasacalles, misa solemne y una sesión vermú con La Bamba y la Charanga Mekánica. A las 00.30 horas, los fuegos artificiales iluminarán el cielo antes de una gran verbena con La Bamba y París de Noia.

El domingo 16, dedicado a los emigrantes, la programación continuará con pasacalles, misa solemne y ofrenda, además de una sesión vermú con la Banda de Música de Ordes, Tania Veiras y la disco móvil CDC.

Por la tarde habrá un concierto de la banda local y, para cerrar las fiestas, Tania Veiras y Los Satélites protagonizarán la última verbena.

Cartel con las Festas de Ordes 2026 / CEDIDA

Cuntis y sus fiestas patronales

Otra opción cercana es Cuntis, que celebra sus fiestas patronales del 15 al 18 de agosto, con cuatro jornadas de música, tradición, actividades de todo tipo y verbenas.

El sábado 15, festividad de Santa María, habrá pasacalles, misa solemne, procesión, concierto de la Banda de Música Municipal da Lama y diferentes actividades durante la tarde como el espectáculo de magia Flash, de Dani García; el partido amistoso en el campo de A Ran; y verbena con Igloo, Artística, Banda 80 y la disco móvil Chocolate.

El domingo 16, día de San Roque, la programación continúa con pasacalles, actos religiosos, juegos populares y un escape room. Por la noche llegará uno de los momentos más esperados con la verbena a cargo de Gran Parada, Kid Mount y Xmaseda65.

San Roque de Melide

Si lo que buscas es una gran noche de orquesta, Melide es una de las mejores apuestas de todo el fin de semana.

Las fiestas de San Roque se celebrarán del 14 al 22 de agosto, con un cartel musical especialmente potente. La programación arranca el viernes 14 con la orquesta Panorama, mientras que el sábado 15 habrá actuaciones de 9Louro, Mellita y la Charanga Leña Verde.

El domingo 16 será el turno de Tattoo, Froito Novo y la Banda de Arzúa. La fiesta continuará durante la semana con nombres como París de Noia, Los Satélites, La Fórmula y El Combo Dominicano, entre otros.

Más allá de la verbena: Rock in Rian

En Rianxo, el plan cambia por completo. Del 14 al 16 de agosto se celebra una nueva edición del Rock in Rian.

Del 14 al 16 de agosto se celebra una nueva edición del Rock in Rian, que lleva la música en directo hasta el Parque de Galicia, junto al paseo marítimo.

El festival reúne propuestas de la escena gallega como Familia Caamagno, De Ninghures, Lume, Tona, Tapa D'Orella, Recambios Tucho y La Yaya DJ, entre otras.

Una alternativa para quienes prefieran música en directo, ambiente de festival y costa en lugar de la verbena tradicional. La programación se completa con zona gastronómica, pasabares, feira de artesanía, espectáculos de calle y también se ha habilitado una zona de acampada gratuita.

San Roque de Betanzos

Algo más alejado de Santiago, pero con uno de los programas festivos más importantes de Galicia, está Betanzos. Las fiestas de San Roque se celebran del 14 al 25 de agosto y están declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Este fin de semana concentra algunas de sus citas más importantes. El sábado 15, la orquesta Panorama protagonizará la verbena de la Praza Irmáns García Naveira mientras que el domingo 16 tendrá lugar el gran momento de las fiestas: el tradicional Globo de San Roque.

El cartel también incluye a Ortiga, París de Noia, Los Satélites, Roi Casal y Os Revenidos, entre otros artistas.

Cartel de las Festas de San Roque de Betanzos / Cedida

Vilagarcía y su Festa da Auga

Y si hay una fiesta capaz de poner el broche de oro a este fin de semana verbenero, es la Festa da Auga de Vilagarcía de Arousa. La cita se celebra cada 16 de agosto, coincidiendo con San Roque, y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Con todo, las celebraciones empezarán el sábado 15 con la misa y procesión de San Roque, acompañadas por música tradicional y un reparto de vino y empanada. Por la noche, a las 23.00 horas, Festicultores Troupe recorrerá las calles de la localidad poniendo la nota musical.

Así se vivió la Festa da Auga 2025 en Vilagarcía / Noe Parga

Pero el gran día llegará el domingo 16. Tras el traslado de la imagen de San Roque hasta su capilla, a las 12.00 horas arrancará la tradicional Festa da Auga, que cada año congrega a miles de personas.

Camiones cisterna y vecinos desde sus balcones convierten las calles de Vilagarcía en una auténtica batalla de agua en la que es prácticamente imposible acabar seco. La jornada continuará por la tarde con la procesión de San Roque y se cerrará a las 22.00 horas con un concierto de Abril Fado Atlántico.

Un broche de agua para un fin de semana en el que Galicia vuelve a demostrar que agosto y verbena viene de la mano.