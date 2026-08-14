Max celebra los 30 años de “Bardín”: “Tengo amigos estupendos dentro del cómic en Galicia”

Bardín cumple 30 años y Max lo celebra con "Bardín el superrealista. Edición 30º aniversario", reedición del libro galardonado con el Premio Nacional de Cómic 2007 del Ministerio de Cultura, y que se relanza desde La Cúpula Ediciones en versión ampliada con 80 páginas de historietas inéditas, remakes, colaboraciones, tomas alternativas, rarezas... Max (Francesc Capdevila, Barcelona, 1956) empezó en el underground barcelonés mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de San Jordi. En 1979 entró de colaborador en la revista "El Víbora", donde se curtió como autor de cómic y ganó eco con galardones como el Ignatz (EE. UU., 1999) o el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona (2000), entre otras distinciones de una carrera que además incluye títulos como "Peter Pank" o "Vapor".

Reedición ampliada

¿Cómo nace la idea de lanzar este mimado libro recopilatorio?

Hace dos años, ya pensando en reeditarlo, me di cuenta de que se cumplían 20 años desde la edición del libro, que salió en 2006 y al año siguiente, en 2007, fue galardonado con el Premio Nacional de Cómic, pero que además los primeros dibujos eran de 1996, de manera que todo eso cuadraba para hacer una reedición ampliada, donde hay cosas muy primitivas, hay algunos inéditos y otras historias remasterizadas, como se diría en la música, añadiendo colores y estoy súper contento con el resultado.

"Casi todo el cómic actual está basado en hechos reales y Bardín es ficción y cachondeo, se aleja de la ola actual y me parece un buen momento para lanzarlo porque las olas suben y bajan" Max — Autor e ilustrador Premio Nacional de Cómic

Parece que este tipo de apuesta por la sonrisa y en formato de historias de una o dos páginas, junto a algunas más largas, está algo a la baja, y ante tanta novedad más bien sesuda, hay quienes lo agradecemos, dicho con el máximo respeto a otros títulos.

En ese sentido, me gusta porque casi todo el cómic actual está basado en hechos reales y Bardín es ficción y cachondeo, se aleja de la ola actual y me parece un buen momento para lanzarlo porque las olas suben y bajan, como pasa en el mundo de la novela, y creo que la ola de los cómics basados en hechos reales está bajando. Autor e ilustrador Premio Nacional de Cómic.

La trastienda del mundo del cómic

Se avanzó en el mundo del cómic en los últimos diez años, se ha ganado espacio en librerías e incluso en centros comerciales, pero hace poco un editor me recomendaba evitar la tentación de obviar que esto no es Francia, ni Japón ni EEUU, y que industria como tal hay poca. ¿Cómo lo ve?

Hay buenas noticias. Por un lado, algunos avances van lentos para quienes formamos parte de toda una generación que lleva décadas reivindicando más ayudas, pero aunque ha costado, algunos avances llegan, como las becas para el cómic que se crearon hace dos años cuando el Ministerio de Cultura integró el cómic dentro de las Ayudas a la Creación Literaria convocadas por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

El público, al menos, se ha agrandado un poco con fenómenos como la llamada novela gráfica y las adaptaciones al entorno audiovisual.

Ahora el mundo del cómic tiene más visibilidad, cierto y más prestigio y ha captado a un sector del público que antes no se acercaba, pero siempre teniendo en cuenta que el cómic es el último de la fila desde siempre y que la fila del mundo de la cultura está maltrecha en todos los sectores que la forman.

Le hablo desde Santiago, capital de Galicia, tierra por cierto de Natalia Mosquera, la coeditora pontevedresa de La Cúpula Ediciones, pero... ¿qué más nexos tiene con este lugar?

Tengo muy buena relación con Galicia y con la gente de los tebeos, hay mucho talento en Galicia en este sector, desde hace años. He estado varias veces en el salón de A Coruña, el Viñetas desde o Atlántico y también estuve en Santiago en un acto de la asociación de editores, y además tomé parte en un encuentro de fanzines celebrado en Ourense, y siempre con mucho gusto. Tengo amigos estupendos dentro del cómic en Galicia, autores como Miguelanxo Prado y Kiko da Silva y con otros jóvenes, a quienes no conozco en persona, seguro que si coincidimos encajamos bien porque es una tierra en la que siempre he estado a gusto.

"Dentro de la recopilación hay un apartado que me gusta mucho llamado 'El libro de las ocasiones perdidas' porque, tras recibir el Premio Nacional, me empezaron a llegar muchos encargos de casi todo tipo y yo siempre utilizaba a Bardín y ese material disperso, lo recupero pero descontextualizo en veinte ilustraciones", Max — Autor e ilustrador Premio Nacional de Cómic

Hacer una recopilación, según cuentan colegas suyos, tiene el riesgo de caer en el bucle de mirar y remirar archivos y más archivos casi sin fin, ¿Cómo se lo planteó en el caso de ‘Bardín el superrealista. Edición 30º aniversario’?

Dentro de la recopilación hay un apartado que me gusta mucho llamado 'El libro de las ocasiones perdidas' porque, tras recibir el Premio Nacional, me empezaron a llegar muchos encargos de casi todo tipo y yo siempre utilizaba a Bardín y ese material disperso, lo recupero pero descontextualizo en veinte ilustraciones, como cuando hice de forma conjunta con Paco Roca un póster para la semana del cómic en Tarragona. Además hay tres páginas que hice a medias con Álex Fito... En resumen, que me lo he pasado muy bien como insuflando esta otra vida a Bardín y a mi me parece que está vigente hoy día porque, al hablar de ficción, no se trata de viñetas caprichosas graciosas, Bardín trata de temas artísticos, filosóficos y otras cuestiones donde impera el humor surrealista. (Concluye Max sobre un volumen donde, por ejemplo, hay una historieta que cuenta un debate entre dos personajes sobre la pereza mientras se toman unos coñacs, lo que resume bien el espíritu del libro).

Max y Alex Fito en Gotham Comics, tienda de Barcelona. / A. F.

Homenaje reciente

El citado Alex Fito y más amigos de Max le hicieron un reciente homenaje en Gotham Comics, tienda de Barcelona: "Le hicimos una fiesta a Max por su 30 aniversario de Bardín, con fanzine de amiguetes y todo, fue precioso, y yo le hice un regalo a él y a mí mismo, un homenaje a toda su carrera, que en la siguiente foto podréis apreciar".