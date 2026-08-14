El PP de Santiago se compromete a acometer una renovación completa del cementerio de Boisaca

Una renovación completa para "devolverlle a súa dignidade ao cemiterio de Boisaca" es el reto al que se compromete el Partido Popular de Santiago, puesto que considera que el mayor espacio funerario de la capital gallega precisa de mejoras para "adecualo e dignificalo".

Las concejalas populares María Baleato y Olaya Otero se desplazaron hasta el cementerio de Santiago para comprobar el estado en el que se encuentra. Una visita tras la que Baleato recordó que "o contrato de conservación e mantemento do cemiterio municipal foi prorrogado ata o 31 de maio de 2026, a través dunha orde de continuidade na actualidade, e nel se recolle, entre outras, as obrigas de mantemento e conservación, o mantemento dos bloques de nichos, retirando a vexetación e as malas herbas, incluíndo limpeza e reparación de cubertas; así como a realización de labores de ordenación do cemiterio, numeración de sepulturas e nichos de conformidade coas directrices municipais”.

Un espacio muy respetado por los compostelanos

La edil del PP insistió en que "a imaxe global do cemiterio municipal debería ser mellor, e aínda que se fixeron actuacións, estas non son suficientes, e este espazo, moi respectado e querido pola veciñanza compostelá, precisa de reformas de maior calado”.

Instó al gobierno nacionalista a "actuar en materia de sinalización, posto que resulta completamente imposible atopar un nicho ou unha sepultura dun xeito sinxelo, xa que a numeración non é correlativa, nin responde a unha orde coherente".

Por último, María Baleato destacó que es necesario "acondicionar os pasos intermedios entre as sepulturas en terra, que se atopan en moi malas condicións e dificultan o acceso ás mesmas, co conseguinte risco de caídas, así como a retirada das malas herbas de nichos e sepulturas".