Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad

Los radares de Conxo y O Restollal ya funcionan de manera permanente y controlan la velocidad de los vehículos en ambos sentidos de circulación. El Concello de Santiago activó a finales de julio este nuevo sistema de vigilancia, que supone un cambio con respecto al modelo utilizado hasta ahora, cuando el radar se colocaba alternativamente en uno u otro punto y únicamente controlaba uno de los sentidos del tráfico.

Con la nueva configuración, los dos accesos cuentan ya con cinemómetros fijos capaces de vigilar de forma continuada la velocidad, tanto de los vehículos que entran en Santiago como de los que abandonan la ciudad.

Desde Raxoi señalan que la medida responde a criterios de «seguridade e operatividade». La decisión se produce pocos meses después de la aprobación de los presupuestos municipales para 2026, que contemplan una previsión de ingresos de 5,6 millones de euros procedentes de multas.

El concejal de Facenda, Manuel César, ha defendido que esta estimación procede del departamento de Tráfico y que «non ten afán recadatorio». Según el edil, la prioridad del gobierno local es mejorar la seguridad vial mediante la reducción de la velocidad y la adopción de diferentes medidas, entre ellas el incremento de los pasos de peatones elevados y de los radares de control.

La previsión de ingresos por sanciones ha generado, sin embargo, críticas entre los grupos de la oposición. El portavoz del PP de Santiago ha reclamado una «reflexión seria» sobre el modelo de movilidad de la ciudad ante el incremento de las multas. «Gobernar no consiste en castigar más, sino en prevenir mejor», señalaba Borja Verea, que consideraba preocupante la evolución hacia un modelo de movilidad basado en la sanción. El popular, que propone retirar el radar de Conxo, también ha cuestionado el aumento previsto en los ingresos por multas y ha asegurado que existe una mayor presión sancionadora en determinados ámbitos, especialmente en los entornos de los centros educativos.

Verea sostiene que este incremento afecta a la vida cotidiana de numerosos vecinos y alimenta la percepción de que el Ayuntamiento está dando un mayor peso a la recaudación mediante sanciones.

También el concejal no adscrito Gonzalo Muíños ha cuestionado la previsión incluida en las cuentas municipales. Tras conocerse el borrador de los presupuestos, pedía informes técnicos que permitan justificar el incremento estimado de los ingresos por multas, que calificaba de «exagerado» y vinculado, a su juicio, a un criterio recaudatorio.

Además de ubicar de forma permanente radares fijos en Conxo y O Restollal, el Concello de Santiago ampliará su sistema de control del tráfico con la instalación de un nuevo semáforo equipado con cámara para detectar y sancionar a los conductores que se salten el semáforo en rojo. Según los datos facilitados por el departamento municipal de Mobilidade, Raxoi registró entre 2019 y 2025 un total de 6.425 denuncias a través de estos sistemas.

La evolución muestra una caída significativa de las sanciones durante el periodo analizado. En 2019 se tramitaron 1.423 denuncias, mientras que en 2025 la cifra se redujo hasta las 560, lo que supone un descenso del 60,6 %. El dato del último año es, además, el más bajo de toda la serie.

La reducción también se aprecia en la comparación de los dos últimos ejercicios. En 2024 se registraron 892 sanciones por saltarse los semáforos controlados mediante fotorrojo, frente a las 560 de 2025. Esto supone una disminución del 37,2 % en solo un año.

Sin embargo, las cifras están condicionadas por la reducción del número de dispositivos operativos en la ciudad. A comienzos del periodo analizado, Santiago disponía de cinco fotorrojos situados en Amor Ruibal, Romero Donallo, Avenida de Lugo, Praza de España y Praza da Paz, pero la red de control disminuyó posteriormente. Durante 2025 permanecieron activos únicamente tres dispositivos: los situados en Romero Donallo, Praza de España y Praza da Paz. El fotorrojo de la Avenida de Lugo dejó de funcionar en 2020, mientras que el de Amor Ruibal ha estado inoperativo debido a las obras realizadas en la zona en el marco del proyecto Entre Sar e Sarela.

En cuanto a la distribución actual de las infracciones, el dispositivo de Romero Donallo se mantiene como el más sancionador, con 299 multas en el año 2025. Le siguen el de la Praza de España, con 155, y el de la Praza da Paz, que registró 106 denuncias a lo largo del último ejercicio.

La instalación del nuevo semáforo con cámara permitirá al Concello reforzar nuevamente este sistema de vigilancia. El objetivo es controlar el respeto a los semáforos y mejorar la seguridad vial en aquellos puntos donde se considere necesario.