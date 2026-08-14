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Lembranza

A homenaxe do Concello de Santiago a Ánxel Casal vinculará a súa figura con Camilo Díaz Baliño

O acto institucional, que terá lugar o 19 de agosto en Raxoi, contará coa intervención de Pepe Barro

Estatua en homenaxe á figura de Ánxel Casal xunto á biblioteca que leva o seu nome en Santiago.

Estatua en homenaxe á figura de Ánxel Casal xunto á biblioteca que leva o seu nome en Santiago. / Cedida

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Redacción

Santiago

O acto institucional co que o Concello de Santiago lembrará a Ánxel Casal vinculará a figura do alcalde republicano coa do ilustrador Camilo Díaz Baliño.

A homenaxe terá lugar o próximo mércores, 19 de agosto, a partir das 12:00 horas no Pazo de Raxoi e contará coa participación de representantes municipais de Santiago, Teo e Arzúa, tres localidades unidas polos lazos históricos que comparten coa súa figura, e nela intervirá o deseñador Pepe Barro.

Ese día cúmprense 90 anos do asasinato en Cacheiras de Ánxel Casal, en cinco días antes na estrada de Palas de Rei a Melide fora asasinado o ilustrador do Concello compostelán Camilo Díaz Baliño.

Represaliados por defender a liberdade

Por este motivo, decidiuse honrar a memoria de ambos, nun acto institucional que estará encabezado pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e que estenderase a todas as persoas represaliadas por defender a liberdade, a democracia e os dereitos colectivos. Á esta cita están convidadas diferentes persoas e entidades vinculadas ao ámbito da memoria histórica.

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O recoñecemento ao alcalde republicano foi institucionalizado polo Concello de Santiago no ano 2023, cun acto co que o goberno local pretende reafirmar o seu compromiso coa recuperación da memoria histórica e coa posta en valor das persoas que loitaron polos dereitos civís, pola cultura galega e pola reconstruciòn dun país máis xusto e igualitario.

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