Lembranza
A homenaxe do Concello de Santiago a Ánxel Casal vinculará a súa figura con Camilo Díaz Baliño
O acto institucional, que terá lugar o 19 de agosto en Raxoi, contará coa intervención de Pepe Barro
Redacción
O acto institucional co que o Concello de Santiago lembrará a Ánxel Casal vinculará a figura do alcalde republicano coa do ilustrador Camilo Díaz Baliño.
A homenaxe terá lugar o próximo mércores, 19 de agosto, a partir das 12:00 horas no Pazo de Raxoi e contará coa participación de representantes municipais de Santiago, Teo e Arzúa, tres localidades unidas polos lazos históricos que comparten coa súa figura, e nela intervirá o deseñador Pepe Barro.
Ese día cúmprense 90 anos do asasinato en Cacheiras de Ánxel Casal, en cinco días antes na estrada de Palas de Rei a Melide fora asasinado o ilustrador do Concello compostelán Camilo Díaz Baliño.
Represaliados por defender a liberdade
Por este motivo, decidiuse honrar a memoria de ambos, nun acto institucional que estará encabezado pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e que estenderase a todas as persoas represaliadas por defender a liberdade, a democracia e os dereitos colectivos. Á esta cita están convidadas diferentes persoas e entidades vinculadas ao ámbito da memoria histórica.
O recoñecemento ao alcalde republicano foi institucionalizado polo Concello de Santiago no ano 2023, cun acto co que o goberno local pretende reafirmar o seu compromiso coa recuperación da memoria histórica e coa posta en valor das persoas que loitaron polos dereitos civís, pola cultura galega e pola reconstruciòn dun país máis xusto e igualitario.
- Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
- Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar
- No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
- Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
- Una panadería de Santiago se cuela entre las mejores de España: 'Empecé vendiendo hamburguesas en Venezuela
- Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi