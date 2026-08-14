Santiago licita el Servizo de Axuda no Fogar por 14,5 millones de euros para los dos próximos años
María Rozas destaca el esfuerzo presupuestario, con un incremento de casi un millón anual, para "mellorar a calidade de vida das persoas usuarias e das traballadoras"
Recalca que el aumento de tres euros en el coste por hora no se repercutirá en el copago de los beneficiarios del SAF
"Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias e das traballadoras" que forman parte del Servizo de Axuda do Fogar (SAF) es el principal objetivo con el que el Concello de Santiago acaba de licitar dicho servicio por un plazo de dos años prorrogable otro como máximo, con un presupuesto total de 14.548.763,32 euros, a razón de 7,2 millones por ejercicio.
Se trata, como ha apuntado esta mañana en rueda de prensa en Raxoi la edil de Dereitos e Servizos Sociais, de un incremento de más del 14% con respecto a la licitación aprobada en 2024, y del 100% con respecto al que estaba en vigor al inicio de la actual legislatura.
María Rozas ha querido detenerse en este aspecto para resaltar que "cando alguén se cuestiona se Santiago mellorou neste mandato, non hai comparativa posible coa aposta que fixo este goberno porque o servizo tivera un orzamento importante para que se poidera prestar na mellor das condicións". Ha puesto como ejemplo el hecho que en la última licitación el presupuesto era de 6,3 millons anuales, pero el que venía de la etapa anterior "era só de 3,6 millóns de euros".
El precio por hora sube a 27,01 euros
La nueva licitación, aprobada en una Xunta de Goberno extraordinaria este jueves, establece el precio por hora del servicio en 27,01 euros, IVA incluído, frente a los 23,62 del contrato aún en vigor. Un incremento sobre el que ha recalcado que "non repercutirá de ningún modo no copago que realizan as persoas usuarias, que fica conxelado", pero sí ha considerado que la aportación por parte de la Xunta para dicho servicio "segue sendo claramente insuficiente", y ha añadido que "é algo que os concellos vimos denunciando e que demostra que a Xunta segue sen cumprir cos concellos, por moito que fale de incremento histórico, posto que este ano abona só 16 euros", mientras que la previsión es que en 2027 incremente esa cuantía por hora en un euro y otro tanto en 2028.
El nuevo pliego contempla un incremento de horas de servicio en 10.000 anuales, 100.000 con respecto a las que se prestaban en el anterior mandato, de forma que se alcanzarán las 270.000
Refuerzo de la coordinación
Entre las novedades introducidas, se establece la obligación de contar con una profesional de coordinación por cada 75 personas usuarias, con lo que "melloramos a ratio do contrato en vigor, pero tamén superamos os requisitos recollidos na Orde de 22 de xaneiro de 2009 da Xunta de Galicia pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar e que fala dunha coordinadora por cada 100 persoas usuarias”, ha indicado.
Además, se establece la obligatoriedad de contar con dos personas como responsables de coordinación frente a la única que había hasta ahora, y deberán contar con una experiencia mínima de dos años en el desempeño de labores de coordinación o dirección técnica en este tipo de servicios.
Apuesta por la integración social
Se contempla asimismo la creación de una nueva figura en el cuadro de personal, la de la integradora social, que según María Rozas ya está operando a tiempo parcial "porque foi unha mellora ofertada pola empresa que resultou adxudicataria na anterior licitación, á que agora lle daremos estabilidade contemplando ademais que sexa unha traballadora a xornada completa”.
El objetivo, “actuar desde o SAF na prevención das situacións de illamento social e soidade non desexada, na promoción da participación das usuarias na vida comunitaria e no fortalecemento das redes de apoio para mater a súa autonomía persoal”, ha apuntado sobre una profesional que llevará a cabo actuaciones de acompañamiento social para favorecer el bienestar emocional de las personas usuarias del servicio, desarrollando actividades de carácter socioeducativo para reforzar la autonomía personal, pero también se encargará de la dinamización de actividades individuales y grupales para favorecer la participación, la convivencia y la creación de vínculos entre las personas usuarias.
Inversión en ayudas técnicas
Se ha establecido además un incremento del presupuesto para ayudas técnicas, pasando de 13.000 a 80.000 euros, y que se invertirá en herramientas como asientos giratorios para baños, sillas para la ducha, camas articuladas, grúas con arneses o ayudas para el apoyo a la movilización. Algo que repercute "directamente na calidade da atención que reciben, benefician tamén aos seus familiares e facilitan o traballo das auxiliares do SAF", ha subrayado.
Incremento exponencial de la demanda
Por último, la también teniente de alcaldesa ha señalado que durante el último ejercicio el SAF sumó más de 800 usuarios, llegando a 1.900 beneficiarios directos e indirectos, siendo uno de los servicios "que máis ten mudado nos últimos anos que no que o Concello está a facer un maior esforzo para atender unha demanda que vai en aumento”, hasta el punto de que “hai só 10 anos, o SAF tiña en Santiago 180 persoas usuarias, prestábanse pouco máis de 53.000 horas de atención e o servizo custaba un millón de euros anuais”.
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