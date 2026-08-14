El tiempo este fin de semana en Santiago: sol, temperaturas agradables y hasta 31 grados
Las temperaturas agradables y la ausencia de lluvias protagonizarán el fin de semana festivo en la capital gallega, según MeteoGalicia
Diego Mosteiro Riveiro
Este fin de semana se presenta como uno de los más festivos del verano en Santiago de Compostela, con numerosas celebraciones repartidas por distintos puntos del entorno. Y quienes tengan previsto disfrutar de ellas podrán hacerlo, en principio, sin demasiadas preocupaciones por la meteorología.
La previsión de MeteoGalicia apunta a un fin de semana marcado por las temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, aunque con algunos intervalos de nubes. Las mínimas se situarán en torno a los 17 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 26 y los 31 grados, dependiendo de la jornada.
Sábado con nubes y claros y hasta 26 grados
Para el sábado, MeteoGalicia prevé un cielo que alternará períodos de nubes y claros con otros momentos poco nublados o despejados. Aunque no se descarta la presencia puntual de alguna nube, no se espera un escenario que pueda condicionar las celebraciones.
Las temperaturas se moverán entre los 17 grados de mínima y los 26 de máxima. Las mínimas experimentarán un descenso moderado, mientras que las máximas estarán en ascenso. La previsión sitúa además la calidad del aire en niveles favorables.
El domingo, la jornada más favorable
El domingo llegará con una previsión todavía más favorable para quienes quieran aprovechar el día al aire libre. Los cielos alternarán nuevamente algunos intervalos de nubes y claros con períodos poco nublados o despejados, aunque la situación general será estable.
Las temperaturas subirán respecto al sábado, con mínimas de 17 grados y máximas que alcanzarán los 31 grados. De esta forma, el domingo se presenta como una jornada especialmente propicia para disfrutar de las fiestas, con temperaturas altas pero sin valores extremos y sin previsión de precipitaciones.
En definitiva, el tiempo acompañará a uno de los fines de semana con mayor actividad festiva del verano en Santiago, con temperaturas que permitirán disfrutar tanto de las actividades durante el día como de las verbenas y celebraciones nocturnas.
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