Vandalizan en Santiago el mural que Miguel Peralta pintó en una escuela infantil

El mural que Miguel Peralta pintó en la Escuela Infantil A Galiña Azul de la Praza da Constitución de Santiago ha sido vandalizado. Así lo han denunciado varios vecinos a EL CORREO GALLEGO.

La intervención, que desde el año 2019 forma parte del paisaje urbano de la capital gallega, ha aparecido cubierta de pintadas con dibujos y frases como 'Israel Genocida', 'Hello Kitty' o 'Lucho'.

Vandalizan en Santiago el mural de Miguel Peralta en A Galiña Azul con pintadas y dibujos / CEDIDA

Un mural onírico en Santiago

La obra, titulada 'Camiñantes', fue realizada en 2019 en la Escola Infantil A Galiña Azul de la Praza da Constitución, como parte del proyecto Compostela Contemporánea, una iniciativa que incorporó diferentes intervenciones artísticas al espacio urbano de Santiago.

En este mural, Miguel Peralta construye un universo onírico y fantástico en el que invita al viandante a detenerse para descubrir una historia, cuyo protagonista es un chico-sol llegado de un lugar seco y caluroso que se adentra, equipado con una escafandra y un pincel, en un mundo submarino, húmedo y profundo.

En este particular universo habitan árboles de hojas multicolor y una vegetación abstracta, mientras que un particular pez-sherpa guía al protagonista para encontrar el camino correcto durante su exploración por estos parajes imaginarios. No se trata de la primera vez que vandalizan un mural en Compostela.

Miguel Peralta, un referente del muralismo gallego

Miguel Peralta es uno de los activistas más presentes en la escena muralística gallega. Su trabajo abarca la ilustración, la pintura y el muralismo, con un estilo pictórico complejo y denso, lleno de simbolismo y metáforas visuales que contienen reflexiones profundas sobre la sociedad actual y la condición humana, según recoge Turismo de Santiago.

En sus obras combina distintas técnicas y materiales para conseguir el resultado que le permita comprender y comunicar aquello que busca transmitir. El artista se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Granada y en 2011 se instaló en Galicia, donde constituyó la cooperativa Cestola junto a Xoana Almar.