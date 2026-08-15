30 años sin María José Arcos: salió de Santiago para pasar el día en la playa y nunca regresó

El 15 de agosto de 1996, María José se despidió de su madre para ir la playa y su familia nunca más volvió a saber de ella. Este sábado se cumplen 30 años desde que la compostelana, de 35 años, salió de la casa familiar con la intención de pasar unas horas en la costa y la pregunta sigue sin respuesta: ¿Qué le ocurrió a María José Arcos?

Aquel jueves de agosto, María José se encontraba de vacaciones en Abelleira, en Muros, junto a su familia. Había previsto pasar los últimos días de descanso en un barco que acababa de adquirir su pareja, pero cambió de planes y decidió marcharse por su cuenta. Dijo que regresaría esa misma noche.

No lo hizo. Según recogía EL CORREO GALLEGO por aquel entonces, su desaparición se convirtió desde entonces en una búsqueda marcada por la ausencia de pistas. La única fue su Seat Ibiza rojo, que apareció junto al faro de Corrubedo. En su interior permanecían algunas de sus pertenencias personales, como su bolso y su cartera.

30 años sin respuesta

Desde el primer momento, la familia rechazó que María José hubiese decidido marcharse voluntariamente. Sus allegados siempre defendieron que no tenía motivos para acabar con su vida o desaparecer sin avisar a nadie.

La investigación manejó diferentes hipótesis y puso el foco también en personas del entorno de la desaparecida, como el presunto hombre con el que había quedado el día que se le perdió la pista. Este último llegó a ser detenido años después, aunque nunca se reunieron pruebas suficientes para determinar judicialmente qué había ocurrido con María José.

El caso terminó archivado sin que apareciese la compostelana. En enero de 2020, casi 24 años después de su desaparición, María José Arcos fue declarada oficialmente fallecida a efectos legales a petición de su propia familia.

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Este sábado, tres décadas después de aquella despedida, su historia sigue ligada a una pregunta que continúa abierta: qué ocurrió con María José Arcos después de salir de casa aquel 15 de agosto de 1996. Su familia sigue sin tener una respuesta.