Las colas para entrar a la Catedral de Santiago llegan hasta el Casino: "Llevamos dos horas esperando"

Quien pasee este sábado 15 de agosto por el casco histórico de Santiago es probable que se encuentre con largas colas para entrar en la Catedral. Una estampa muy habitual en Compostela, pero que en una fecha tan señalada ha llegado hasta la altura del Casino, obligando a peregrinos y visitantes a esperar horas antes de poder acceder al interior del templo.

Entre quienes aguardan para entrar están Ana y Guillermo, que han viajado a Santiago para pasar el fin de semana. "Llevamos dos horas esperando. Se debería regular el acceso de otra manera, es mucho tiempo de espera", explica Ana a EL CORREO GALLEGO mientras siguen esperando parados, ya que la puerta está cerrada porque se está celebrando la Misa del Peregrino.

Ana y Guillermo, que han viajado a Santiago para pasar el fin de semana / Jacobo Táboas

La situación también afecta a visitantes llegados desde otros puntos de España. Un grupo de amigos procedente de Zaragoza, Carol, Violeta y Mario, que se encuentran estos días en Pontevedra, se han desplazado a Santiago para pasar el día y se han encontrado con la larga fila.

Carol, Violeta y Mario y las dos mexicanas, María Elena y Luz / Jacobo Táboas

Más de dos horas de espera y relevos

Entre los visitantes también hay peregrinos que llevan semanas recorriendo el Camino de Santiago. Es el caso de María Elena y Luz, dos mujeres llegadas desde México que comenzaron su recorrido el pasado 24 de julio y que se han encontrado con una espera de alrededor de dos horas y cuarto para entrar en la Catedral.

"Hemos estado haciendo relevos. Es una pena, pero no queda otra", explican. Para hacer más llevadera la espera, han encontrado en la conversación con otros visitantes su mejor aliado. "El hecho de estar hablando hace la espera de otra manera", cuentan.

Nacho y Mai, de Valencia, que hicieron el Camino desde Vigo / Jacobo Táboas

Unos metros más adelante se encuentra Laura, otra peregrina de Ciudad Real que vino haciendo el Camino desde Sarria: "Desde las 10.45 horas esperando, y ya me habían dicho que suele pasar... A esperar, no queda otra", afirma.

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En la misma línea responden a este medio Nacho y Mai, de Valencia, que hicieron el Camino desde Vigo. "Hay gente que viene ya a las 8 de la mañana para hacer cola", explica Nacho. "Ya que hemos llegado hasta aquí, pues aguantamos para ver la Catedral y cumplir el ritual de abrazar el Apóstol", zanja Mai.