Así se construyen las actrices y los actores en Santiago

Es difícil saber donde una vocación encuentra la puerta de la profesión, pero es fácil conocer donde no. «Nunca hay que desesperarse», decía sobre el rol interpretativo alguien que de ello sabía un rato largo, Stanislavski, pedagogo y director escénico cuyo método es famoso pero no único. Y gracias al Festival C, de pasiones, inquietudes y metodología se llenó este viernes la Casa das Máquinas, ese nuevo espacio cultural del barrio de Galeras, construido originalmente por el arquitecto Xesús López de Rego como transformador eléctrico para la compañía Fenosa y adquirido/rehabilitado por el Concello de Santiago. Bajo la dirección de Amalia Fernández (Granada, 1970), una veintena de participantes concluyó cinco días de trabajo con la representación de una versión colectiva de "En Construcción", pieza de la propia artista andaluza estrenada en 2014.

Parte del público en la cita en la Casa das Máquinas. / Antonio Hernández

«Vamos a ver algunas piezas cortas de "En Construcción" y otras creadas a partir de ahí», explica al inicio la propia Amalia en una cita de entrada libre (como el taller) ante unas 60-70 personas, donde reparte al grupo de trabajo (21 personas) en «equipo A y equipo X» e identifica a cada componente por el color de su atuendo superior en una sucesión de ejercicios que la tutora presenta, valora y retoca cual working progress.

«Rojo del equipo A, sal a tirar el cojín». «Rojo del equipo X, lo mismo, pero con un poco más de fuerza al final de la frase».

En el escenario, llano, invisible pero palpable, una atrezzo formado por sillas, un sofá, una mesa, un perchero, más sillas, cojines... abriga una rotación interpretativa, llena de aprendizaje y matices.

«Stop. Esa frase está bien, pero que suene más alto».

Docente de notable trayectoria

Amalia Fernández, intérprete y docente formada en danza en el Conservatorio de Sevilla e integrante durante 10 años de la compañía El Bailadero, dirigida por Mónica Valenciano, empezó en 2005 a crear y dirigir sus propios trabajos como el que inspira esta práctica escénica en Santiago.

Arriba, a la izquierda, Amalia Fernández, ante el grupo de trabajo escénico. / Antonio Hernández

«Gracias al Colectivo RPM y al Concello de Santiago», dice al iniciar la sesión para recordar como llega esta propuesta al Festival C, que se celebra hasta el 31 de agosto (entrada libre) y cuya próxima cita es el martes 18 de agosto, día de Tantarantiña (18 horas; Arcos del Parque de Bonaval), un espectáculo de narración oral y tradición popular creado por la Rede Cultural y Cris de Caldas.

Entre alguna que otra carcajada suelta, sonrisas y expectación, avanza "Prácticas en Construcción", y el público asiste a una serie de situaciones formativas, la punta del iceberg de la construcción del oficio de actriz y de actor desde este laboratorio escénico.

Uno de los ejercicios de 'Practicas en construcción', laboratorio escénico. / Antonio Hernández

«Stop. Vale, vamos a darlo por bueno». «Ojo, daros el tiempo necesario, daros ese segundo para no ir tan a la marca, para ir de forma más natural», propone Amalia que, a medida, que la práctica pasa de individual y dual a un formato más coral, debe estar atenta a más aspectos ante un mar de ojos abiertos como platos, los de la veintena de participantes de un elenco que, a ratos, se envalentona y dice más frases de lo pautado en un sucesión de fragmentos con un crescendo a modo de enredo.

«Hasta ahí, hasta ahí. Así está bien. Perfecto». «Y vocalizar bien que no hay muy buena acústica en este sitio», añade Amalia cuya naturalidad al dar las indicaciones aúna docilidad y firmeza con actrices y actores por un día que, quien sabe si mañana se reencontrarán con ella en tal o cual escenario profesional o amateur para proseguir con su (e)vocación en construcción.

Otro de los momentos del taller escénico en la Casa das Máquinas. / Antonio Hernández / A

El Colectivo RPM agrupa en Galicia a artistas en relación con la danza y las artes vivas, como Caterina Varela, Félix Fernández, Rut Balbís, Alexis Fernández (Maca), Natalia Balseiro, Chente Conde, Rubén Vilanova, Maider Jiménez, Sara Traba o Luisa Castiñeira.