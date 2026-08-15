El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor

La Diócesis de Santiago de Compostela anunció este viernes, 14 de agosto, una nueva relación de nombramientos en distintos ámbitos de su organización pastoral. Las decisiones, adoptadas por el arzobispo compostelano, monseñor Francisco José Prieto Fernández, afectan a parroquias de Santiago y A Coruña, así como a varios cargos diocesanos y a la estructura pastoral de la diócesis.

Entre los nuevos destinos parroquiales figura el de Manuel Jesús Formoso Fernández, que ha sido designado párroco de San Benito y Santa María del Camino, en Compostela, dentro del Arciprestazgo de Iria Flavia y Santiago. El sacerdote, actual deán de la Catedral, compatibilizará esta responsabilidad con los demás oficios que ya desempeña. En A Coruña, Ricardo Vázquez Freire asumirá la administración parroquial de San Jorge, perteneciente al Arciprestazgo de Faro-A Coruña.

En la relación de nuevos nombramientos destaca la designación de Roberto Martínez Díaz como rector del Seminario Menor de la Asunción. Es párroco moderador da U.P. de Padrón y tomó posesión como canónigo el pasado 28 de junio. Releva en el cargo a José Manuel Taibo. Por su parte, José Manuel Recarey Añón asumirá el puesto de delegado episcopal para el Clero.

Asimismo, Ramón Caamaño Pacín será vicedelegado episcopal para el Clero de la Vicaría de A Coruña, y Manuel Chouciño Pardo desempeñará esta función en la Vicaría de Pontevedra.

La diócesis señala que todos estos responsables conservarán, además, los restantes oficios que tienen actualmente encomendados. Los nombramientos se enmarcan en la organización y planificación de la actividad pastoral de la Archidiócesis de Santiago.

Reestructuración de la Unidad Pastoral de Pontevedra Norte

Monseñor Prieto aprobó, además, una nueva reorganización de la Unidad Pastoral de Pontevedra Norte, una medida orientada a reforzar la atención pastoral y mejorar la coordinación entre las parroquias que forman parte de esta demarcación. La reestructuración supone la incorporación de Santa María de Xeve y San Martín de Berducido, ambas pertenecientes al Arciprestazgo de Lérez, a la Unidad Pastoral de Pontevedra Norte.

Con esta modificación, la unidad pastoral queda integrada por doce parroquias: Santa María de Xeve, San Martín de Berducido, Santa María la Mayor, San Bartolomé, Divino Salvador de Lérez, El Buen Pastor de Monteporreiro, Santiago Peregrino de O Burgo, Divino Salvador de Poio, Santa María de Alba, San Vicente de Cerponzóns, Santa María de Mourente y Santa Marina de Bora.

Tras los nombramientos, el arzobispo agradeció «a cada uno de ellos su disponibilidad» y pidió «a todos los diocesanos de Santiago de Compostela que encomienden al Señor el fruto pastoral y espiritual de estos nuevos nombramientos».