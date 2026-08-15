LITERATURA DESDE SANTIAGO, VIGO Y A CORUÑA
Los libros que seis autoras y autores gallegos quieren que leas este verano
Rosa Aneiros, Ángela Banzas, Xosé Cermeño, Rodrigo Costoya, Inma López Silva y José Ángel Varela comparten en EL CORREO GALLEGO sus lecturas favoritas para este verano, títulos que alimentan su universo literario
Estos son los libros que recomiendan tres escritoras gallegas y tres escritores gallegos para este verano, desde Santiago, A Coruña y Vigo. Rosa Aneiros, Ángela Banzas, Xosé Cermeño, Rodrigo Costoya, Inma López Silva y José Ángel Varela, comparten sus lecturas favoritas para este verano y descubren los títulos que alimentan su universo literario.
Rosa Aneiros: «Piezas», de Pinel «é unha alegoría sobre o xadrez moi bonita»
La escritora santiaguesa de adopción Rosa Aneiros (Meirás-Valdoviño, A Coruña 1976), galardonada gracias a su novela "A noite das cebolas" (Xerais) con el XIX Premio Novela Europea Casino de Santiago de modo ex aequo con "La península de las casas vacías" (Siruela), de David Uclés, se entusiasma en su rol de prescriptora y enumera esta tacada de propuestas iniciales.
«"El hombre que se fue a Marte" porque quería estar solo" (editado pro Harper Collins), de David M. Barnett, que é moi interesante porque neste 2026 onde fálase tanto da misión de Artemis e da eclipse, e unha maneira de ver o mundo desde outro lado, sempre estamos falando de como vemos nos o Universo e este libro propón ver desde o Universo noso planeta, é un libro divertido e conmovedor. Recomendaría tamén "A nena de xeo", un libro ilustrado escrito por Anxos Sumai e publicado pola editorial Euseino, con ilustracións de Minia Regos, que é bo para combater as temperaturas altas deste verán. Tamén vou citar "As Gratitudes", de Delphine de Vigan na tradución de Xavier Senín e Isabel Soto para a editorial Hugin e Munin xa que De Vigan é unha das miñas autoras favoritas; por suposto, como lectura de verán porque ten praia, y ten grupos musicais mainstream e noites inacabables: "Hoxe toca Leiva", un libro de Lois Pérez para Edicións Xerais e que ten moita acción. E quero falar tamén de banda deseñada e recomendar "Piezas", de Víctor L. Pinel, unha alegoría sobre o xadrez moi bonita para público adulto e adolescente, e tamén o último volume "Heartstopper", a serie de Alice Oseman, coa tradución de Nee Barros para Xerais, e finalmente quero falar dun libro para público de 9 a 12 anos , que sempre nos esquecemos dese tipo de público, recomendaría Como escorrentar un lobo, de Antonio M. Fraga con ilustracións de María Brenn. . E tamén "O país invisible", de Arturo Lezcano, editado por Libros del KO», indica Rosa Aneiros.
Ángela Banzas: "'El jardinero y la muerte', de GGospodínov, me ha atravesado con delicadeza"
Y la escritora compostelana Ángela Banzas (Santiago, 1982; vecina de Madrid), proclamada finalista del Premio Planeta 2025 con una novela titulada "Cuando el viento hable" (logro dotado con 200.000 euros), abre su selección con «"El jardinero y la muerte", de Gueorgui Gospodínov», publicado por Impedimenta, «donde Gospodínov retrata la mirada atenta y agradecida de un hijo a la vida de su padre. Y ofrece un lirismo contenido que me ha atravesado con delicadeza», subraya.
Y Banzas añade a sus propuestas "Ana no", de Agustín Gómez Arcos, lanzamiento de la editorial Cabaret Voltaire. Así resume su contenido: «El sentir de una madre que lo ha perdido todo con la guerra. Las heridas silenciosas que desangran el alma desde el recuerdo. Un viaje literal del sur al norte de España y otro mucho más profundo en las emociones humanas». Y Ángela concluye con la recomendación de "Comerás flores", de Lucía Solla, publicada por Libros del Asteroide. «Es tan cruda como necesaria. La inmersión en una relación que araña y muerde, despacito e incansable, hasta deformar y destruir la identidad de una joven enamorada. El uso del silencio como castigo y de la mirada como flagelo», asegura una autora gallega que este mismo verano ha hecho algunas presentaciones de "Cuando el viento hable" en Galicia, como la celebrada el pasado 30 de julio en Sanxenxo (Librería Nos), dando detalles de esa historia de mujeres que sucede en la Galicia del pasado siglo XX y donde hay emoción y misterio con miradas al ayer de lo que fue esta tierra añadiendo ecos de su biografía. Además ya tiene en marcha una nueva novela con trama por desvelar.
Xosé Cermeño: "Recomendo obras que falan de comer como 'Historia del pan', de Rosson"
"Por que comemos?", así se llama el nuevo libro de Xosé Cermeño, (A Coruña, 1959; afincado en Vigo), sociólogo, escritor, guionista y creador de televisión. Viene de presentar dicho volumen (lanzado por Galaxia) el pasado 10 de agosto en la Feria del Libro de A Coruña, cita que compartió con el periodista Moncho Viña.
El autor de lo que él llama «un pequeno ensaio desenfadado sobre comida, pracer e cultura», lee en este verano «tamén outras obras que falan de comer, e que recomendo como», dice a la par que las recomienda. «Por exemplo, "Historia del pan". Un viaje desde la Odisea a las guerras del siglo XXI, de Gabriele Rosson, editado por (Barlin Paisaje); e tamén "El banquete", de Muriel Spark, publicado por Blackie Books», detalla Xosé Cermeño, autor de ese volumen llamado Por que comemos?, que su editorial define como «un libro que ábrenos o apetito por buscar en cada prato moito máis que os sabores».
Rodrigo Costoya: "'Los anatomistas', de Merenciano, acumula centos de miles de seguidores en rrss"
El también autor compostelano Rodrigo Costoya, nacido en Torrelavega en 1977 pero asentado en la capital gallega,apuesta en su día a día por escribir novela histórica, caso de "El siglo del milagro" (Ediciones Pàmies), obra que recrea la génesis de Compostela y del Camino de Santiago al abordar la figura del arzobispo Xelmírez, pero también firma "Hijos de Gael", parte de una carrera literaria que compatibiliza con su trabajo como profesor de Educación Física en el IES Rosalía de Castro (en Santiago).
Rodrigo propone estas tres obras. «"Los anatomistas", de Lidia Merenciano, lanzada por Ediciones B. Segunda novela dunha escritora de gran proxección, moi nova pero que acumula centos de miles de seguidores en rrss falando de arqueoloxía. Despois: "Mala gente", de Alberto Caliani (Ed. B.). A consagración do enfant terrible do mellor autor de thriller da literatura en castelán. E remataría as miñas recomendacións para o que resta deste verán con "Innocentia", de Juan Tranche, publicada por Planeta. A gran voz da novela histórica de época imperial. Roma como nunca nola contaron», concluye el barbado Costoya.
Inma López Silva: "'Feliz idade', de Olga Novo é poesía que chegate ao alma"
Inma López Silva, compostelana afincada en Vigo, autora de libros como "Por qué Asunta" (Tres Hermanas), obra finalista del Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón 2025, también se suma a este coloquio de lecturas.
«No meu caso, vou falar de libros relacionados con momentos vacacionais que lembro de xeito especial, por exemplo, "Estupor e tremores", novela de Amélie Nothomb moi divertida e iso que é moi difícil facer comedia en narrativa e ela faino cunha historia biográfica dunha rapaza belga -xaponesa como é ela, que viaxa ata Xapón e choca co sistema laboral de Xapón baseado na explotación dos traballadores... E a segunda é "Mr. Vertigo", de Paul Auster, que foi un dos primeiros libros que lin de Auster, que fala da construcción vital dun rapaz desde un día en que coñece a unha especia de mago que lle promete que lle vai a ensinar e mistura momentos históricos da época da Gran Depresión en EEUU cunha historia que roza o fantástico con personaxes soñadores. E en terceiro lugar poño un título de poesía que para min xa é un clásico galego, "Feliz idade", de Olga Novo (Faktoría K de Libros) cunha poesía que chégate aa alma, onde cada verso está medido cun traballo moi coidado na linguaxe e cunha poesía próxima e comprensible pero con unha profundidade filosófica brutal e que chega a un punto emocional que é verdadeiramente difícil», recalca Inma López Silva.
José Ángel Varela: "'La intriga del funeral inconveniente', de o Mendoza, un auténtico proveedor de felicidad!"
El periodista y escritor José Ángel Varela (Ferrol, 1964) suma ya cuatro libros. El más reciente, "Encontrarás perros en la memoria" (Editorial Autografía), novela de intriga con el mimo por la palabra que tanto le caracteriza y que presentó durante este mismo verano en la mencionada Feria del Libro de A Coruña. Aquí, reivindica estas tres obras de firma ajena, pero cercana, dada su admiración por sus respectivas autorías. «Primero propongo "La intriga del funeral inconveniente" (Planeta) de Eduardo Mendoza, porque este autor catalán un auténtico proveedor de felicidad. Recomiendo además quien quiera partirse de risa con él que lea "La aventura del tocador de señoras". En su última línea abunda en esa picaresca desastrada y cervantina que tan bien domina. Por otra parte, citaría "Maite" (Tusquets), de Fernando Aramburu, que además de recrear magistralmente la vida en Euskadi, es un autor que arriesga en cada trabajo y en "Maite" lo hace de nuevo. Y añadiría "Hombres sin mujeres", de Haruki Murakami porque los relatos de este conocido autor son tan hipnóticos y extraños que sólo podrían haber sido escritos por un japonés», señala sobre el eterno no ganador del Premio Nobel.
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