Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago

El sector empresarial compostelano está de luto por el fallecimiento de Manuel Lata Montoiro, fundador de la compañía Comercial M. Lata y referente en el suministro de componentes para la industria.

Manuel Lata puso en marcha la compañía, con sede en el Polígono del Tambre, en el año 1984, dedicándose a la venta de componentes hidráulicos y neumáticos, rodamientos y accesorios para maquinaria, entre otros productos industriales. Con su filosofía de trato cercano al cliente y su profesionalidad, Comercial M. Lata se convirtió en uno de los proveedores más importantes del mercado hidráulico de Galicia.

Entre sus clientes, destacan las empresas del sector agrícola, pesquero y minero, así como la maquinaria dedicada a obras públicas.

El funeral se celebra este domingo a la una y cuarto en Boisaca

De perfil discreto, Manuel Lata Montoiro falleció a los 89 años de edad. Casado con Carolina Souto Barcala, fue padre de dos hijos e una hija. Es una familia muy conocida en la capital, que llegó a regentar negocios en otros sectores como la hostelería, aunque su actividad principal siempre fue la empresa del Tambre.

Los restos de Manuel Lata se velan en el Complejo Funerario Apóstol Santiago de Boisaca, en la Sala Quintana. En el propio tanatorio se celebra este domingo a la una y cuarto de la tarde (13.15 horas) un funeral de cuerpo presente, para recibir a continuación sepultura en el comenterio de Boisaca.