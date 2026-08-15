Música, familia y tradición en las Fiestas de Sar: "Son tres días de festas e de xuntarse"

Pum, primera bomba: los pájaros salen volando de sus árboles. Pum, segunda bomba: algunas persianas se empiezan a levantar. Pum, tercera bomba: los perros ladran todavía más. Así hasta terminar la traca de 21 bombas que marcó el comienzo de las fiestas de Sar.

Desde ese momento, las charangas salieron a la calle y obligaron a los vecinos rezagados a salir de la cama. La Charanga Os Celtas, O Son do Viso y la Asociación Folclórica Colexiata de Sar recorrieron las calles desde primera hora de la mañana, llegando el primero de los grupos alrededor de las 12.00 a algunas zonas del barrio.

Mientras que los músicos se ocupaban de su ruta, el rosario en honor a Nuestra Señora comenzó en el Convento de la Enseñanza y a las 12.30 se celebró la misa en la colegiata de Sar. Otra traca de bombas indicó el fin de los actos litúrgicos del día y la plaza junto a la iglesia se convirtió en el escenario de la banda de música Municipal de Calo. Vecinos de todas las edades, pero también los invitados a sus mesas, llenaron el que suele ser el aparcamiento para los días de misa y se colocaron alrededor de los músicos. Los más mayores disfrutaron de las composiciones más tradicionales, pero en el repertorio de la banda de Calo también había cabida a otras canciones más modernas. Mecano fue una de las grandes protagonistas de la mañana de sábado en Sar con las versiones de Hoy no me puedo levantar, Hijo de la Luna o Maquillaje.

Vecinos después de la misa comprando rosquillas. / Antonio Hernández

La brisa dio una tregua del calor a quienes bajaron a la colegiata a disfrutar del comienzo de las fiestas. Mientras que unos escuchaban a los músicos, otros disfrutaban de las fiestas a su manera. Algunos pequeños colonizaron las pistas de Air Hockey antes de ir a comer a la vez que otros jugaban al pilla-pilla entre los asistentes a la sesión vermú. Ningún vecino se perdió las fiestas del barrio, ni siquiera el antiguo cura de la parroquia, Don José, que, saludando a los vecinos que se encontraba, cruzó la plaza mientras la banda de música interpretaba sus piezas. Pues, según cuenta la presidenta de la comisión, ese es el objetivo principal de las fiestas: "Son tres días de festa, de xuntarse coa familia e cos veciños, de ver á xente que realmente é do barrio". Mari Luz, vecina de Sar desde hace 63 años, coincide con la organizadora, pues para ella estos días sirven para reencontrarse con personas que hacía tiempo que no veía, pero también para comer bien, pues entre risas reconoce que el 15 de agosto es "tempo de cabra con patacas amarelas".

Durante una de las últimas piezas que interpretó la banda, el trombonista de la charanga se unió a la composición mientras esperaba a su turno para tocar. La banda de música Municipal de Calo y el charanguero terminaron la última y los primeros se despidieron de Sar entre aplausos. Algunos de los asistentes se fueron, pero el espectáculo todavía no había terminado.

Llegó el turno de Os Celtas, que sobre las 14.30 se encargaron de la banda sonora de Sar. La agrupación interpretó sus canciones con un nuevo integrante, un pequeño vecino que armado con su trompeta de juguete se unió a ellos desde el primer compás. El nuevo trompetista de Os Celtas incluso tuvo la oportunidad de tratar de tocar un instrumento de verdad durante una de las composiciones. Todo Sar le animaba, pero él prefirió volver a su pequeña trompeta verde.

El pequeño tocando la trompeta de la charanga Os Celtas. / Saínza Seoane

La charanga consiguió animar a los asistentes. Niños, mayores e integrantes de la comisión salieron al semicírculo que formaron Os Celtas a bailar las canciones que interpretaban; por otro lado, los que se quedaron fuera de la zona de baile, coreaban los ya clásicos que interpretaban los músicos, como Me Muero de La Quinta Estación.

Una vez terminó la charanga, el dúo Ibiza comenzó su primera actuación de las fiestas con la canción de Karol G, Si antes te hubiera conocido. Con la comida ya en las mesas y los estómagos rugiendo, a las 16.00 terminó la primera parte de las fiestas y los vecinos fueron a reponer fuerzas, preparándose para jugar algunos de ellos en los partidos de la tarde, para la fiesta de por la noche, o para los dos días de fiestas que le quedan por delante al barrio de Sar.