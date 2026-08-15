Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada

La avenida Rosalía de Castro, en Santiago, encara una nueva transformación urbana con el inicio de las obras de un edificio residencial que ocupará los solares de tres inmuebles ya demolidos, situados en los números 120 y 122 de esta calle y en el número 7 de la avenida Mestre Mateo. La actuación, promovida por Ronsel Atlántico SL, ya se encuentra en fase de ejecución, con los primeros trabajos centrados en la excavación del sótano.

El proyecto contempla la construcción de 18 viviendas, distribuidas en dos bloques independientes de nueve viviendas cada uno. Ambos dispondrán de portal propio y contarán con sótano, planta baja, tres plantas y bajo cubierta. Las plantas bajas estarán destinadas a usos comerciales, mientras que el conjunto incorporará además un patio interior ajardinado.

La previsión de los promotores es que las obras se prolonguen durante aproximadamente un año. El presupuesto de ejecución material asciende a 1,9 millones de euros.

El diseño arquitectónico pretende combinar la integración en el entorno urbano con una imagen contemporánea. Según explica el arquitecto Jesús M. Carrillo Pena, del estudio Carquitec, la fachada que da a la avenida Rosalía de Castro «conservará parcialmente su fisonomía actual debido a la ubicación del inmueble en el trazado del Camino Portugués».

El tratamiento, añade, será diferente en la fachada posterior, orientada hacia la avenida Mestre Mateo y con vistas al Campus Sur. En este caso «se plantea una imagen completamente nueva, protagonizada por superficies acristaladas y una piel exterior formada por elementos móviles que permitirán regular tanto la entrada de luz como las vistas desde las viviendas».

La propuesta incorpora asimismo zinc prepatinado en la cubierta y en parte de las fachadas, «un material», indica Carrillo Pena, que «contribuirá a definir la imagen contemporánea del edificio y a mejorar sus prestaciones».

Campus Vida y estación intermodal

Con el comienzo de las excavaciones, la actuación entra en su fase constructiva después de la demolición de los inmuebles existentes. El nuevo conjunto ocupará un ámbito situado en uno de los principales ejes viarios de Santiago, entre Rosalía de Castro y Mestre Mateo, en una zona de conexión entre la entrada sur de la ciudad y el centro, y muy cerca tanto del Campus Sur de la USC como de la estación intermodal.

La intervención supondrá así la renovación de un espacio actualmente vacío y dará lugar a un nuevo conjunto residencial y comercial que busca mantener parte de las características del frente urbano de Rosalía de Castro y, al mismo tiempo, «ofrecer una imagen más abierta y contemporánea hacia el Campus Sur». Si se cumplen los plazos previstos por los promotores del proyecto, el nuevo edificio estará terminado en un año.