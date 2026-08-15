La USC se mantiene por tercer año entre las 600 mejores universidades del mundo

La Universidade de Santiago se mantiene por tercer año consecutivo en el intervalo 501-600 de las mejores instituciones universitarias del planeta en el conocido como Ranking de Shanghái. Una clasificación la del Academic Ranking of World Universities (ARWU) que evalúa anualmente más de 2.500 universidades para publicar posteriormente la lista con las mil más prestigiosas. De Galicia, en ese listado muy por detrás de la USC se sitúa la Universidade de Vigo, en este caso entre los puestos del 901 al 1.000, mientras que la Universidade da Coruña no aparece.

Investigación de alto impacto

Para elaborar esta clasificación, se tiene en cuenta el número de personal investigador altamente citado de cada universidad, así como los artículos publicados en revistas de Nature o Science, la cifra de artículos indexados en el Sciencie Citation Index-Expanded y en el Social Sciences Citation Index, o el rendimiento per cápita de cada universidad, pero también el número de antiguos alumnos y personal investigador galardonados con Premios Nobel y Medallas Fields.

Junto a esta clasificación global, cabe destacar que la Universidade de Santiago se situaba a finales del año pasado en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) -el que mide las instituciones por materias- en posiciones destacadas en catorce ejes temátcos, con Farmacia y Ciencias Farmacéuticas a la cabeza, obteniendo el puesto número 45 a nivel mundial y el primero de España. En la franja entre 151 y 200 aparecían Ciencias Medioambientales e Ingeniería, Ciencias de los Alimentos y Tecnología, Veterinaria y Odontología.

Por su parte, Ciencias Atmosféricas, Biotecnología, Estadística y Ciencias Agrícolas de la USC se situaron en el grupo de las 201-300 mejores del mundo, y entre las 3'1-400 lo hicieron Física, Ecología y Psicología. Química y Gestión aparecían en el grupo de 401 a 500.