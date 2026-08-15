El guiño de Viva Suecia a Borja Iglesias durante su concierto en Castrelos

El emblemático auditorio de Castrelos volvió a quedarse pequeño este viernes tras acoger una de las actuaciones más demandadas del verano vigués. El público, entregado desde el primer momento, llevaba meses esperando la cita con Viva Suecia, que abrió su concierto con Dolor y gloria.

La banda murciana no necesitó mucho más parar demostrar por qué son uno de las grandes referencias del indie español con un espectáculo cargado de energía y en el que Galicia tuvo un protagonismo especial.

El gesto fue compartido por el propio futbolista en sus redes sociales / Instagram

Guiños al Celta y a Borja Iglesias

No faltaron los guiños al público gallego: en la recta final, sus integrantes salieron al escenario con camisetas del Celta y su vocalista, Rafa Val, se dirigió al público en gallego. "Galiza para nós é a nosa casa tamén", aseguró durante el concierto.

Fue precisamente Val quien, durante El Bien, apareció con la camiseta Borja Iglesias, el delantero del Celta que esta semana acaba de incorporarse a los entrenamientos del equipo vigués tras su paso por el Mundial. El gesto no pasó desapercibido entre los asistentes y añadió todavía más emoción a una noche ya de por sí especial. "Viva el Celta. Esta noite somos celestes, imos de festa rachada!", exclamaron.

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El guiño llegó hasta el propio futbolista compostelano, que compartió en sus redes sociales un vídeo del momento. Una vez más, Borja Iglesias terminó colándose en uno de los grandes momentos del verano, esta vez de la mano de una de las bandas más populares del panorama musical español.