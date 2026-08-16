António Zambujo, una de las grandes voces de Portugal, dará un concierto en Santiago en septiembre

El premiado músico luso António Zambujo anuncia un concierto en Santiago el sábado 26 de septiembre en el Auditorio de Galicia (Sala Ángel Brage) a las 19 horas con entradas desde 30 euros, cita que es parte del ciclo Concertos do Xacobeo y es parte de las recomendaciones del festival Maré 2026, que se celebra en Compostela entre los días 23 y 27 de septiembre.

Dueto inédito con Caetano Veloso

Va a girar por Galicia para mostrar en vivo los temas de un nuevo disco llamado "Oração ao Tempo", publicado durante este mismo año 2026, undécimo trabajó de su trayectoria y en cuyo tracklist destaca un dueto inédito con Caetano Veloso, que el maestro brasileño publico en "Cinema Transcendental" (1979).

Dada su fama en el circuito donde cabe fado, jazz y bossa nova, la visita de António Zambujo refuerza también el tirón turístico de la agenda cultural de Santiago para abrir la temporada de otoño. Las entradas para el concierto de Zambujo en Santiago ya están a la venta a partir de 30 euros.

Premios

António Zambujo (Beja, población del Alentejo, Portugal; 1975), inicia su formación musical con el clarinete y el jazz como mira antes de adentrarse en el fado en una de sus cunas, Alfama, mítico barrio lisboeta. Y ya en 2006, gana el galardón al Mejor Intérprete Masculino de Fado que otorga la Fundación Amália Rodrigues en memoria de la añorada cantante portuguesa, icono del género.

A lo largo de su carrera, obtuvo una nominación a los Premios Grammy Latinos por un álbum llamado "Até pensei que fosse mina" (2017).

Vídeo con 7 millones de reproducciones

António Zambujo suma 217.000 oyentes al mes en Spotify. Entre los temas más populares de su canal de Youtube, destaca el video de "O Pica do 7". Ha colaborado igual con Ney Matogrosso que con Mon Laferte o el citado Veloso.

Por otra patrte, el músico luso dará otro concierto en Galicia semanas más tarde el domingo 18 de octubre en Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo.

El festival Maré 2026

El festival Maré 2026, que se celebra en Compostela entre los días 23 y 27 de septiembre, incluye además en el avance de su cartel como primeras confirmaciones a artistas como Aterciopelados (Colombia), Omar Souleyman (Siria), Bia Ferreira (Brasil), Magalí Sare + Vox Stellae (España), Haydée Milanés & Javier Colina (Cuba / España), António Zambujo (Portugal) Marcos Coll (Galicia) y ALA.NI (Reino Unido)...