Tradición religiosa
Charo Barca insta a que Santiago nunca pierda su "vocación de acogida, cercanía y humanidad"
La presidenta de la Fundación Andrea pide en la renovación del voto de la ciudad a San Roque protección para los niños hospitalizados y sus familias, frente al "miedo, la incertidumbre y el agotamiento" que han de afrontar
Con el deseo de que "Santiago nunca pierda esa vocación de acogida, de cercanía y de humanidad; una vocación que, sin duda, en la Fundación Andrea sigue muy presente", su presidenta realizó esta mañana un emotivo e inspirador voto de la ciudad a San Roque.
Un voto en la capilla en honor al santo en el que Charo Barca hizo referencia a la labor que la entidad lleva desarrollando desde hace ya dos décadas en la capital gallega con aquellas familias que deben afrontar las largas estancias hospitalarias de un hijo enfermo, y a las que "el miedo, la incertidumbre, el agotamiento o la soledad, aparecen como compañeros de ese viaje no deseado".
Recordó que el principal objetivo de la Fundación Andrea consiste en prestar ayuda a esas familias de una forma ágil y efectiva para que no se sientan solas durante esos momentos tan complicados.
Compromiso de gratitud
Charo Barca destacó que, además de una tradición que se remonta a 1517, cuando Santiago asediada por la peste "buscó auxilio en la figura de San Roque y selló con él un compromiso de gratitud perpetuo", la renovación del voto representa "un compromiso vivo de gratitud hacia el Apóstol que nos defiende y hacia San Roque que nos sana, recordando que la fortaleza de un pueblo se mide por su fe ante la adversidad y su solidaridad en los momentos de más debilidad".
"Son nuestras manos, nuestro apoyo y nuestro cariño los que pueden marcar la diferencia en multitud de situaciones desfavorables en la vida"
Tras incidir en que la solidaridad no es un concepto abstracto, sino que "son nuestras manos, nuestro apoyo y nuestro cariño los que pueden marcar la diferencia en multitud de situaciones desfavorables en la vida", solicitó a San Roque, "patrono de quienes sufren enfermedad y protector de los más vulnerables", protección para los niños enfermos y fortaleza para sus familias, así como que acompañe a los profesionales sanitarios que los atienden y bendiga a los voluntarios y entidades que ayudan a los demás.
Tuvo también palabras en su invocación al santo para los cofrades que mantienen vivas tradiciones como esta, para los compostelanos y los peregrinos, y rogó a San Roque ayuda "para que siempre sepamos reconocer en quien necesita ayuda el rostro amable de un hermano", en una misa a la que asistieron varios miembros de la corporación municipal de Santiago.
La conmemoración culmina con una procesión esta tarde
La festividad en honor a San Roque arrancaba a las 10:00 de la mañana con una celebración eucarística del cabildo catedralicio en la Catedral, y está previsto que esta tarde el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, presida la que tendrá lugar en la propia capilla a partir de las 19:30 horas.
Posteriormente, se llevará a cabo una procesión en la que la Fundación Andrea volverá a tener un destacado protagonismo, puesto que tres de sus miembros -Santiago Garrido Pardo, Marcos Ortega Quintana y Simón Reiriz Figueiras- serán los encargados de portar el estandarte que encabezará dicha procesión, y que pondrá el broche a una conmemoración que cuenta ya con 509 años de historia.
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