Charo Barca insta a que Santiago nunca pierda su "vocación de acogida, cercanía y humanidad"

Con el deseo de que "Santiago nunca pierda esa vocación de acogida, de cercanía y de humanidad; una vocación que, sin duda, en la Fundación Andrea sigue muy presente", su presidenta realizó esta mañana un emotivo e inspirador voto de la ciudad a San Roque.

Un voto en la capilla en honor al santo en el que Charo Barca hizo referencia a la labor que la entidad lleva desarrollando desde hace ya dos décadas en la capital gallega con aquellas familias que deben afrontar las largas estancias hospitalarias de un hijo enfermo, y a las que "el miedo, la incertidumbre, el agotamiento o la soledad, aparecen como compañeros de ese viaje no deseado".

Recordó que el principal objetivo de la Fundación Andrea consiste en prestar ayuda a esas familias de una forma ágil y efectiva para que no se sientan solas durante esos momentos tan complicados.

Compromiso de gratitud

Charo Barca destacó que, además de una tradición que se remonta a 1517, cuando Santiago asediada por la peste "buscó auxilio en la figura de San Roque y selló con él un compromiso de gratitud perpetuo", la renovación del voto representa "un compromiso vivo de gratitud hacia el Apóstol que nos defiende y hacia San Roque que nos sana, recordando que la fortaleza de un pueblo se mide por su fe ante la adversidad y su solidaridad en los momentos de más debilidad".

"Son nuestras manos, nuestro apoyo y nuestro cariño los que pueden marcar la diferencia en multitud de situaciones desfavorables en la vida" Charo Barca — Presidenta de la Fundación Andrea

Tras incidir en que la solidaridad no es un concepto abstracto, sino que "son nuestras manos, nuestro apoyo y nuestro cariño los que pueden marcar la diferencia en multitud de situaciones desfavorables en la vida", solicitó a San Roque, "patrono de quienes sufren enfermedad y protector de los más vulnerables", protección para los niños enfermos y fortaleza para sus familias, así como que acompañe a los profesionales sanitarios que los atienden y bendiga a los voluntarios y entidades que ayudan a los demás.

Tuvo también palabras en su invocación al santo para los cofrades que mantienen vivas tradiciones como esta, para los compostelanos y los peregrinos, y rogó a San Roque ayuda "para que siempre sepamos reconocer en quien necesita ayuda el rostro amable de un hermano", en una misa a la que asistieron varios miembros de la corporación municipal de Santiago.

La conmemoración culmina con una procesión esta tarde

La festividad en honor a San Roque arrancaba a las 10:00 de la mañana con una celebración eucarística del cabildo catedralicio en la Catedral, y está previsto que esta tarde el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, presida la que tendrá lugar en la propia capilla a partir de las 19:30 horas.

Posteriormente, se llevará a cabo una procesión en la que la Fundación Andrea volverá a tener un destacado protagonismo, puesto que tres de sus miembros -Santiago Garrido Pardo, Marcos Ortega Quintana y Simón Reiriz Figueiras- serán los encargados de portar el estandarte que encabezará dicha procesión, y que pondrá el broche a una conmemoración que cuenta ya con 509 años de historia.