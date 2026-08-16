Las panaderías de Santiago que cierran los domingos: “No se muere nadie por un día sin pan"

Ir a por la barra de pan el domingo puede acabar en sorpresa. Y es que ya es habitual encontrarse con un cartel de 'cerrado' en la puerta de algunos obradores de la ciudad, que reclaman este día para su descanso tras varias jornadas con el horno encendido.

Algunos despachos, como O Pan D'Andrea o la Panadería Mollete, tomaron la decisión hace unos años y otros abrieron sus puertas ya con el plan de bajar la persiana al mismo tiempo que las grandes superficies. Uno de los que comenzó con esta idea fue Alex Arrieche, que puso en marcha Sabores Bakery and Pastry hace menos de dos años en la Rúa da Fonte de Santo Antonio y que tiene claro que esta tendencia es "algo que va a ir a más" en el sector.

Entre los motivos, está la demanda de una mayor calidad de vida por parte de las nuevas generaciones y el propio reclamo de los artesanos de tener más tiempo para compartir con los suyos. "Los tiempos han cambiado y las panaderías ya no son como antes. El personal joven pide más descanso y es entendible y necesario", dice el pastelero, para el que echar el cierre fue "un poco difícil, porque tienes la sensación de que puedes facturar más".

Alex Arrieche, propietario de Sabores Bakery and Pastry. / Antonio Hernández

En O Pan D'Andrea, María Garaboa se sorprendió cuando el dueño del obrador -Francisco Martínez, de la Panadería Solláns de Teo-, le dijo que cerrara los domingos. Ocurrió hace 13 años -ahora le "costaría mucho" renunciar a esta jornada de descanso-, pero aún recuerda las reacciones de los compradores ante el cambio de horario.

A algunos, dice, "les molestó mucho", a pesar de que "no se muere nadie por un día sin pan". "No me digas que no puedes guardar un trozo para el domingo", dice la tendera, que admite que, de todos modos, el miedo está ahí. "Si tú cierras y el otro abre, hay clientes que se van. Pero es que son muchos días de lunes a sábado, madrugón tras madrugón, y ahora estoy yo sola en el despacho. Tener el domingo para estar con la familia es muy importante", cuenta.

La Panadería Liste, que nunca enciende el horno el último día de la semana, coincide con la comerciante de Cardeal Payá. "La panadería de lunes a domingo es duro. Nosotros podemos abrir algún día puntual, como Pascua, pero nuestros clientes ya saben que normalmente no lo hacemos. Los domingos no", sentencia tras el mostrador del local María José Otero.

La reconquista del último día de la semana

Cuenta Garaboa que los obradores que cerraban los domingos eran bastante más habituales en el pasado. "Los panaderos lucharon mucho" para instaurarlo en la urbe, pero "luego unos y otros volvieron a trabajar" y las verjas se levantaron de nuevo.

María José Otero, atendiendo a dos clientes en la Panadería Liste. / Javier Rosende Novo

Ahora "muchas panaderías cierran los lunes", pero, como es un día lectivo y laboral para la mayoría de la gente, los artesanos dicen que el tiempo que se puede pasar con los allegados es limitado. Señalan, además, que, aunque el domingo pueda parecer un día comercialmente atractivo, la demanda no compensa necesariamente perder el descanso.

Así lo asegura Arrieche, que cree que instaurar el domingo como festivo también ayudará a lograr el codiciado relevo generacional en las panaderías. "Por ahora somos un equipo pequeño, pero la decisión se tomó a futuro, para cuando tengamos empleados. Se valora el descanso", dice el repostero.

Para Otero, de la Panadería Liste, cerrar este día solo requiere de un poco de organización extra en las cocinas de Santiago. Algunos compostelanos ya lo están haciendo: o bien coger siempre el pan "doble los sábados" o ir menos veces a comprar y tirar de congelador para sacar las barras a medida que se necesiten. La ciudad se adapta a que el panadero también tenga su domingo.