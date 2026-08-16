La USC pone en valor el esfuerzo de todo su personal para consolidarse entre las 600 mejores del mundo

Si en la inmensa mayoría de los logros en la vida lo importante no es llegar, sino mantenerse, está claro que para la Universidade de Santiago continuar situándose por tercer año consecutivo entre las seiscientas mejores del mundo en el conocido como Ranking de Shanghái puede considerarse todo un éxito, y más si se tiene en cuenta que en el millar que recoge en su clasificación el Academic Ranking of World Universities (ARWU) de Galicia solo aparece la Universidade de Vigo, si bien en puestos mucho más relegados, en la franja del 901 al 1.000.

Un éxito que el vicerrector de Innovación e Transferencia do Coñecemento de la USC, Marcelo Maneiro, atribuye al esfuerzo del personal de la institución, ya que considera "clave a aportación do persoal investigador, do persoal técnico e de xestión".

Asegura, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, que "sen ese esforzo, coa financiación que temos, difícilmente conseguiriamos ese recoñecemento".

Financiación muy dispar

Profundiza en esa correlación entre financiación y resultados que, desde su punto de vista, "non debe causarlle sorpresa a ninguén", y pone como ejemplo el hecho de que el listado lo encabeza, un año más, la Universidad de Harvard, "cun orzamento anual ao redor de 6.700 millóns de dólares, sobre vinte veces máis que o orzamento da Universidade de Santiago".

Marcelo Maneiro destaca también cómo las universidades chinas han escalado puestos en las últimas clasificaciones, algo atribuible a "a aposta estratéxica do seu goberno cun fortalecemento das achegas económicas a estas institucións" y que ha llevado a China a situarse como el primer país del mundo en cuanto a número de universidades incluídas en dicho ranking.

Frente a esta preponderancia china, el vicerrector de la USC considera que "merece unha reflexión que oito universidades españolas saíron do ARWU este ano", y recalca que pese a que "a lei de universidades, a LOSU, recolle como obxectivo o 1% do PIB para financiación pública universitaria, estamos claramente por debaixo".

Por lo que respecta a la de Santiago, que en 2024 subió de estar entre las setencientas mejores al grupo de las de entre el 500 y el 600 en el que permanece desde entonces, el vicerrector pone en valor el hecho de que "xa estar neste ránquing representa situarse no 5% das mellores do mundo segundo os indicadores desta clasificación".