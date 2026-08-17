El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo

Santiago afrontará el Xacobeo 2027 con una red aérea internacional renovada. La entrada en funcionamiento de Wizz Airy Fly2Galicia permitirá incorporar nuevas conexiones directas con varios mercados de Europa continental y elevará a 13 los destinos internacionales con conexión directa desde el aeropuerto Rosalía de Castro, de acuerdo con la programación anunciada hasta ahora.

Fly2Galicia conectará Santiago con Bruselas, Múnich, Milán-Malpensa, Praga y Venecia, mientras que Wizz Air estrenará sus rutas internacionales con Varsovia y Roma. Unas conexiones que, en su totalidad, despegarán desde el Rosalía de Castro a lo largo del próximo mes de diciembre.

La nueva red se expande así por cinco mercados internacionales, con especial incidencia en Italia, donde tres ciudades estarán conectadas directamente con Lavacolla: Milán, Venecia y Roma. Una apuesta que no es casual. El pasado año casi 26.700 italianos realizaron el Camino, lo que convirtió al país transalpino en el segundo mercado internacional más importante del peregrinaje. Un crecimiento en el que ha tenido incidencia el éxito de la película ‘Buen Camino’, de Gennaro Nunziante. Un filme que se convirtió en el más taquillero del país, con casi diez millones de espectadores, y que ha puesto de moda la capital gallega en Italia.

Por otra parte, tres de las conexiones internacionales que abrirán Wizz Air y Fly2Galicia constituyen rutas regulares inéditas para el aeropuerto compostelano. Es el caso de Praga, Venecia y Varsovia. Capital, esta última, del país donde nació Juan Pablo II, el último papa que visitó Compostela.

«Sabemos que Santiago y Galicia van a experimentar un incremento importante de visitantes durante 2027 y creemos que existe una oportunidad para facilitar la llegada directa desde distintos mercados europeos», explica Georgi Iavorov, promotor de Fly2Galicia, que otorga al año jubilar «un impulso adicional» para lanzar una iniciativa que quiere «consolidar una red estable desde Santiago que permanezca y siga creciendo más allá de 2027».

La coincidencia temporal entre la ampliación de la red y el Año Santo resulta, en cualquier caso, significativa. Así las cosas, las nuevas conexiones comenzarán a desplegarse, apenas unas semanas antes del inicio del Xacobeo, cuando Santiago volverá a situarse en el centro de los desplazamientos vinculados al Camino.

Estas conexiones se sumarán a las que cuentan ya con programación de cara a la temporada invernal, con destinos como París, Londres Ginebra, Basilea o Zúrich. El resultado es un aeropuerto con una red internacional potenciada y que ejercerá de puerta de entrada a la comunidad para el conjunto del mercado europeo.