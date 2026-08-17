El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado

El Ensanche Norte de Santiago, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la capital gallega que prevé edificar en la zona de Mallou 3.609 viviendas, el 80% de ellas con algún tipo de protección, avanza poco a poco en los despachos oficiales, mientras los 274 vecinos afectados por este PIA (proyecto de interés autonómico) esperan su concreción definitiva. Pero es agosto y la maquinaria de la Administración funciona en estas fechas al ralentí. Por eso les toca esperar unas semanas más para poder manejar toda la información y, con ella, decidir finalmente si optan por aceptar la expropiación de sus terrenos o si se agarran a la opción que ofrece el PIA de urbanizar sus fincas para convertirlas en edificables y pasar así a ser promotores del nuevo barrio. Y en uno y otro caso, la clave está en el dinero.

El de la expropiación lo fija una ley estatal y se sabe que llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado, pero con el de la urbanización hay más dudas. La única orientación que tienen los vecinos de Santiago se la dio la propia Xunta en junio, en una reunión en la que apuntaba a un coste de 160 a 190 euros por metro cuadrado bruto para urbanizar. Pero se da por hecho que ese precio tenderá a la baja y se moverá al final en el entorno de los 150 euros.

Los vecinos se basan para su cálculo en el único PIA para ejecutar vivienda protegida que ya tiene precio fijado en Galicia: el de San Mauro de Pontevedra. Allí se estableció un coste de 143 euros por metro cuadrado, "por lo que igual que ocurre con las expropiaciones, no variará mucho en Santiago", explican algunos de los propietarios de la capital gallega afectados por el Ensanche Norte.

Todos están pendientes de una nueva reunión con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) una vez pasado el verano, probablemente en octubre, cuando se espera que la aprobación definitiva del PIA ayude a concretar ya todos los detalles. Hasta entonces, toca esperar echando cuentas, aunque sea sobre estimaciones.

Pendientes de una nueva reunión con los detalles finales del proyecto

Esa reunión, como detalla Juan Granja, presidente de la Asociación de Vecinos Casa Agraria, servirá para concretar los detalles finales que permitan a los vecinos tomar una decisión. No solo está pendiente ese precio de urbanización, sino concretar qué papel jugarán los vecinos una vez urbanicen: ¿Venderán su finca edificable a un promotor? ¿A la propia Xunta? "Quedan todavía cosas que aclarar", explican los vecinos, algunos de los cuales se ven incluso en la circunstancia de que la urbanización afecta a parte de su finca, pero no completa.

Una de las reuniones vecinales de afectados de Mallou / ECG

Lo que parece claro es que aquellos dueños de parcelas más pequeñas (las hay de unos pocos cientos de metros) optarán por la expropiacion para zanjar la cuestión por la vía rápida, mientras que los dueños de fincas de gran tamaño sí podrían tener interés en urbanizar. La cuestión es que, aunque no sean precios de 190 como se llegó a barajar y se rebajen hasta 150 o menos, obliga a un desembolso importante. Avales aparte, serían 150.000 euros para urbanizar una finca de 1.000 metros y 1,5 millones para una de 10.000 metros. Y en Mallou hay alguna de hasta 20.000 metros.

También influirá mucho en la decisión final la ubicación de la parcela. "No es lo mismo un terreno pegado a la avenida de Asturias", donde se supone que se concentrará la edificación, "que una alejada hacia Amio o los depósitos de As Cancelas", que se incluye en el PIA pero que de arranque puede resultar menos atractiva para levantar allí vivienda.